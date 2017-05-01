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İçişleri Bakanlığı ek hizmet binası yanında yangın paniği

İçişleri Bakanlığı Ek Hizmet Binası yanındaki lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

İçişleri Bakanlığı ek hizmet binası yanında yangın paniği

01 Mayıs 2017 18:06

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesine bağlı Karanfil Sokak üzerinde bulunan İçişleri Bakanlığı Ek Hizmet Binası’nın yanındaki lokantanın bacasında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile yangını kısa sürede söndürdü.

Olayın görgü tanığı inşaat işçisi bir vatandaş, çalıştıkları esnada yoğun duman gördüklerini, dışarı çıktıklarında bacada yangın çıktığı gördüklerini söyledi.

Abdullah Sarıca - Uğur Kan Yüksek - Emre Yüzügüldü 

Etiketler: ek hizmet, İçişleri Bakanlığı, yangın


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