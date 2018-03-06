İçişleri Bakanlığı: 'Ocak ve Şubat aylarında uyuşturucudan 3 bin 823 kişi tutuklandı'

Polis ve jandarma ekipleri, Türkiye genelinde yürüttüğü operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmadı. Ülke genelinde 2018'in Ocak ve Şubat aylarında jandarma ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen 24 bin operasyonda, gözaltına alınan toplam 33 bin 533 şüpheliden 3 bin 823’ü tutuklandı. Bakanlık ayrıca, geçen yılın aynı döneminde ise 16 bin 551 operasyonda 23 bin 979 şüpheliden bin 630 kişinin tutuklandığını belirtti. Buna istinaden bu yılın ilk iki ayında gerçekleştirilen operasyon sayısında geçen yıla oranla yüzde 45'lik bir artış yaşandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılının Şubat ayında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda toplam 1 ton 664 kilo 253 gram eroin, 7 ton 674 kilo 610 gram esrar, 3 kilo 964 gram kokain, 120 kilo 797 gram sentetik kannabinoid, 38 kilo 226 gram metamfetamin, bir milyon 526 bin 549 adet captagon hap, 369 bin 984 adet extacy hap, 4 bin 676 adet kok kenevir ve 19 bin 620 litre astetik anhidrid ele geçirildiği bildirildi. Bakanlık ayrıca, geçen yılın aynı döneminde ise 475 kilo 737 gram eroin, 7 ton 94 kilo 610 gram esrar, 24 kilo 766 gram kokain,16 kilo 998 gram sentetik kannabinoid, 505 kilo 763 gram metamfetamin,388 adet 153 adet captagon hap,69 bin 402 adet extacy hap ve 3 bin 836 adet kok kenevir yakalandığını belirtti.

3 ton 722 kilo eroin ele geçirildi

Ekipler tarafından Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 16 ton 802 kilo 456 gram esrar, 3 ton 722 kilo 770 gram eroin, 202 kilo 270 gram bonzai, 110 kilo 922 gram metamfetamin, 72 kilo 257 gram kokain, bir milyon 547 bin 886 adet captagon hap, 519 bin 983 adet extacy hap ve 14 bin 989 kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtilirken, geçen yılın Ocak ve Şubat aylarındaki operasyonlarda, 25 ton 583 kilo 478 gram esrar, 975 kilo 733 gram eroin, 68 kilo 199 gram metamfetamin, 61 kilo 887 gram bonzai, 40 kilo 791 gram kokain, 660 bin 96 adet captagon hap, 187 bin 407 adet extacy hap ve 7 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildiği kaydedildi.

Rakamlar bu yılın ilk iki aylık dilimiyle karşılaştırıldığında, ele geçirilen eroinde 2 ton 747 kilo 37 gram, metamfetaminde 42 kilo 723 gram, bonzaide 140 kilo 383 gram, kokainde 31 kilo 466 gram, captagon hapta 887 bin 790 adet, extacy hapta 332 bin 576 adet, Hint kenevirinde 7 bin 689 artış sağlandığı, esrarda ise 8 ton 781 kilo 22 gram azalma olduğu belirtildi.

Seyid Fatih Poyraz

