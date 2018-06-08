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iha.com.tr »
Asayiş »
İçişleri Bakanlığı: 'Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi'
08 Haziran 2018 19:49
İçişleri Bakanlığı: 'Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Şırnak'ta 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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08 Haziran 2018 19:49
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