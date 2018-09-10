İçişleri Bakanlığı: 'Son 1 haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 283 operasyon yapılırken, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 445 terör (PKK/KCK 145, Sol 7, DEAŞ 54, FETÖ/PDY 239), 4 bin 307 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 853 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 30 Temmuz 2018 tarihinde Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin sözde Dersim saha sorumlusu olan ve kırmızı kategoride aranan Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner olduğu tespit edildi.

Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan; gri kategoride aranan, Brüks Belati kod adlı Ömer Erdemir Hakkari’de ölü olarak, gri kategoride aranan Nurettin Canan Hakkari’de sağ olarak adlı teröristlerin de bulunduğu 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 35 (13 ölü, 13 sağ/yaralı, 9 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde; 8 sığınak, barınak, mağara (Siirt 3, Adıyaman 1, Gümüşhane 1, Şırnak 1, Tunceli 1, Hakkari 1) kullanılamaz hale getirildi. 19 ağır ve uzun namlulu (1 füze/roketatar, 1 M-16, 17 Kalaşnikof Piyade Tüfeği) toplam 21 silah, 17 adet el bombası, 2 bin 675 kilogram patlayıcı madde, 6 adet el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 563 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 176 operasyonda; bin 136 kilogram esrar, 280 kilogram eroin, 1,3 kilogram sentetik kannabinoid, 6 kilogram metamfetamin, 22 bin 520 adet ecstasy, bin 261 adet captagon, bin 331 adet sentetik ecza, 248 bin 754 kök kenevir bitkisi, 458 bin 538 paket kaçak sigara, 40 bin 317 lt kaçak akaryakıt ele geçirildi, bu operasyonlarda 4 bin 307 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 433 şüpheli gözaltına alınırken, 168 kilogram esrar, 6 kilogram eroin, 1.2 kilogram sentetik kannabinoid, 0.2 kilogram kokain, 0.3 kilogram metamfetamin, 3 bin 277 adet ecstasy, bin 11 adet captagon, bin 248 adet sentetik ecza, 4 bin 153 kök kenevir ve 31 adet tabanca/tüfek ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadelede; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 467 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, tespit edilen 226 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadelede; 704’ü denizlerde olmak üzere toplam 7 bin 818 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 150 organizatör gözaltına alındı.

Seyid Fatih Poyraz