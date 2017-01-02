Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 342 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 34'ü tutuklandı.Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, son bir haftada, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 147 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 25‘i tutuklandı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise; 475 kişi gözaltına alınırken bunlardan 116‘sı tutuklandı.

