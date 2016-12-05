Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde (28 Kasım - 05 Aralık 2016) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 254 operasyon gerçekleştirildiği vurgulanarak ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 23’ü ölü, 12’i sağ olmak üzere toplam 35 terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ayrıca hava unsurlarımızca (uçak, İHA ve İKU ile) yapılan operasyonlarda da 26 teröristin

etkisiz hale getirildiği belirlendiği vurgulanarak toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 61 olduğu bildirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde; teröristler tarafından kullanılan 22 sığınak/barınak tespit edilmiş, Tuzaklanan 15 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildiği, 2 Bombalı araç terör eylemi engellendiği, 1 kg TNT, 4.700 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 26 El bombası, 46’sı ağır ve uzun namlulu (1 adet Doçka, 2 adet Biksi, 6 adet M-16, 27 adet Kalaşnikov, 6 adetRoketatar, 3 adet Keskin Niş.Tf, 1 adet HK 33 P.Tf) olmak üzere 115 adet silah ve patlayıcı madde ele geçirildiği ifade edildi.

9 milyon 76 bin 310 TL değerinde uyuşturucu

Örgüte yardım ve yataklık yapan 220 kişi yakalanarak gözaltına alındığı vurgulandı.

Terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, piyasa değeri 9 milyon 76 bin 310 TL olan; 2 kg Eroin, 2.231 kg Esrar, 0.13 kg Kokain, 919 adet Uyuşturucu Hap, 3 kg Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 20 Kök kenevir bitkisi ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca piyasa değeri 10 milyon 3 bin 217 TL olan; 1 milyon 399 bin 811 adet Kaçak Sigara,51.135 litre Akaryakıt ele geçirildiği ve bu kapsamda 805 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Düzensiz göçme mücadele

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 59’ü Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca denizlerde olmak üzere bin 281 düzensiz göçmen yakalandığı kaydedilerek, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 43 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı, bunlardan 19’unun tutuklandığı kaydedildi.

Yabancı teröristler mücadele

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında ise 38 Deaş mensubu gözaltına alındığı, bunlardan 21‘i tutuklandığı bildirildi.

