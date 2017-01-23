Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » İçişleri Bakanlığı: 'Son bir haftada 21 terörist öldürüldü'

İçişleri Bakanlığı: 'Son bir haftada 21 terörist öldürüldü'

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir haftada hava ve kara unsurlarınca gerçekleştirilen 228 operasyonda 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 21 terörist öldürüldü

23 Ocak 2017 11:03

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; son bir hafta içerisinde (16-23 Ocak 2017) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 228 operasyonun gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 372 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 36 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında; DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 75 kişi gözaltına alınarak, bunlardan 1’inin tutuklandığı kaydedildi.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında; bin 218 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 572‘sinin tutuklandığı bildirildi.
Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; 1 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ yakalandığı, ayrıca sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 33 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 1’inin tutuklandığı belirtildi.
Ülke genelinde yürütülen tüm bu operasyonlarda toplamda 21 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.  

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, terörist


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!