İçişleri Bakanlığı: 'Son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı 5-12 Şubat haftasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, bu süreçte yurt içinde düzenlenen bin 53 operasyonda 1’i ölü olmak üzere toplam 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 2 kişi de gözaltına alındı. Bu kişilerden 568’inin FETÖ’den, 353’ünün PKK’dan, 66’sının DEAŞ’tan, 15’inin de aşırı sol örgütlerden olduğu belirtildi.

Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı üzerinden sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 474, eylemlerde yer aldıkları gerekçesiyle de 192 olmak üzere toplam 666 kişi de gözaltına alındı.