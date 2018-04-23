İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca son bir hafta içerisinde bin 383 operasyon yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 722 terör örgütü üyesi, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 525, düzensiz göçle mücadele kapsamında 88 olmak üzere toplam 4 bin 335 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Yürütülen iç güvenlik operasyonlarında terörden arananlar listesinde bulunan Yaşar kod adlı Yusuf Şek, Berwar kod adlı Seyran Çomak, Canfeda Dijvar kod adlı Cengiz Yaşar, Cimşid Ali Asker kod adlı Sultan Mahmut ve Sema kod adlı Zühre Yarici'nin de aralarında bulunduğu toplam 42 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonlarda 7 ilde 34 sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 43’ü ağır ve uzun namlulu toplam 53 silah, 39 adet el bombası, 5 bin 33 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 19 adet el yapımı patlayıcı ise imha edildi. Ayrıca 643 kilogram esrar, 333 kilogram eroin, 0,2 kilogram kokain, 43,2 kilogram sentetik kannabinoid, 7 kilogram metamfetamin, 122 bin 121 adet uyuşturucu hap, 53 bin 221 kök kenevir bitkisi, 486 bin 256 adet kaçak sigara, 49 bin 546 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve operasyonlarda ise 587 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 23,5 kilogram esrar, 1,2 kilogram eroin, 200 gram kokain, 1 kilogram sentetik kannabinoid, 1,8 kilogram metamfetamin, 12 bin 501 adet uyuşturucu hap, 267 kök kenevir ve 59 tabanca/tüfek ele geçirildi.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 710 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 208 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Yine 350’si denizlerde olmak üzere toplam 9 bin 62 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 88 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.