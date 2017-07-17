İçişleri Bakanlığı: "Son bir haftada yurt içinde 50 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı tarafından, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 128 operasyon gerçekleştirildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada yurt içinde, 30'u ölü, 14'ü teslim, 6'sı sağ olmak üzere toplam 50 terörist etkisiz hale getirildi. Örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 168 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 298 kişi gözaltına alındı. FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 895 kişi gözaltına alındı. Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda bin 366'sı terör suçlarından (PKK/KCK 168, DEAŞ 298, FETÖ/PDY 895, sol terör örgütleri 5), 396'sı siber suçlar, 2 bin 601 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında olmak üzere toplamda 4 bin 363 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 31 ilde (Adana, Afyon, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kilis, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Niğde, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa) 173 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren bin 597 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 517 kişiden 49’u gözaltına alındı.