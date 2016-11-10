İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, 1 Eylül-9 Kasım 2016 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve tüm güvenlik unsurlarınca, kırsalda yürütülen operasyonlarda, 201’i ölü, 7’si yaralı, 17’si sağ, 21’i teslim olmak üzere toplam 246 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Hava unsurlarınca (uçak, İHA ve İKU ile) yapılan operasyonlarda da 245 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirlendiği kaydedildi.

7 bin 934 operasyon gerçekleştirildi

Açıklamada, terör örgütleri ile mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından 3’ü büyük, 28’i orta ve 7 bin 903 küçük çaplı 7 bin 934 operasyonun gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

111 terör eylemi engellendi

Açıklamada, yürütülen bu operasyonlar neticesinde, teröristler tarafından tuzaklanan 280 el yapımı patlayıcı ile teröristler tarafından kullanılan 121 sığınak ve barınağın imha edildiği, başta EYP’li saldırılar olmak üzere toplam 111 terör eyleminin engellendiği, 205 ton (Amonyum Nitrat), 8 kg C4, 31 kg TNT, 225’i ağır ve uzun namlulu (6 adet Uçaksavar, 29 adet M-16, 19 adet keskin nişancı tüfeği, 20 adet makineli tüfek, 151 adet Kalaşnikov, 55 adet tabanca) olmak üzere 280 silah, 21 Roketatar, 3 LAV silahı, 5 Havan, 388 el bombasının ele geçirildiği belirtildi.

Çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi

Operasyonlarda muhtelif yaşam malzemesi olarak, 9 bin 656 kilogram un (yaklaşık 10 ton), 8 bin 724 kilogram kuru bakliyat (yaklaşık 9 ton), 2 bin 590 kilogram şeker, bin 754 kilogram sıvı yağ, bin 392 kilogram salça, bin 52 kilogram patates-kuru soğan, bin kilogram peynir, zeytin, reçel ve helva, 981 kilogram çay ile birlikte 4 bin 900 adet muhtelif giyim eşyası, bin 611 adet mutfak eşyası, bin 311 çift ayakkabı, 6 bin 702 adet tıbbi malzeme, 447 adet tüp, 348 adet bilgisayar/Ipad, 100 adet dürbün, 3 bin 700 adet pil, 10 adet jeneratör, 274 adet akü, 59 adet telsiz, 46 adet kamera, 22 adet fotoğraf makinesinin ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca örgüte yardım ve yataklık yapan bin 817 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Uğur Kan Yüksek