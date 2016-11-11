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İçişleri Bakanlığı: 'Toplamda 370 derneğin faaliyeti valiliklerce durduruldu'

İçişleri Bakanlığınca FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C ve DAEŞ bağlantılı 370 derneğin faaliyeti durduruldu.

İçişleri Bakanlığı: Toplamda 370 derneğin faaliyeti valiliklerce durduruldu

11 Kasım 2016 16:36

İçişleri Bakanlığı, OHAL Kanunu 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 39 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ bağlantılı 153, PKK/KCK bağlantılı 190, DHKP-C bağlantılı 19 ve DAEŞ bağlantılı 8 olmak üzere toplam 370 derneğin faaliyetinin valiliklerce durdurulduğunu açıkladı. Bunlara ilişkin inceleme, değerlendirme çalışmalarının devam ettiği, terör örgütleri ile irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadelenin hız kesmeden kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.  

Etiketler: İçişleri Bakanlığı


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