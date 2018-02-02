İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele verilerini açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 2016, 2017 ve 2018 yılları Ocak ayına ait uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki verileri açıkladı.

Buna göre 2016 yılında 7 bin 152, 2017 yılında 7 bin 493, 2018 yılında ise 12 bin 48 operasyon gerçekleştirildi. Gözaltı sayısı 2016 yılında 11 bin 390, 2017 yılında 11 bin 199, 2018 yılında 16 bin 726 oldu.

Ele geçen malzemelere ilişkin de bilgi verildi. 2016 yılında 6 bin 261, 2017 yılında 13 bin 312, 2018 yılında 10 bin 763 kilogram esrar ele geçirildi. 2016 yılında toplam piyasa değeri 74 milyon 369 bin 782 olan 844 kilogram eroin, 32,6 kilogram kokain, 13 kilogram afyon, 10 kilogram sentetik kannabinoid, 6 kilogram metamfetamin, 714 bin 228 adet uyuşturucu hap, 2 bin 172 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

2017 yılı yılında toplam piyasa değeri 92 milyon 584 bin 350 olan 13 bin 312 kilogram esrar, 505 kilogram eroin, 24 kilogram kokain, 63 kilogram afyon, 53 kilogram sentetik kannabinoid, 31 kilogram metamfetamin, 602 bin 415 adet uyuşturucu hap, 2 bin 111 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. 2018 yılında ise piyasa değeri 156 milyon 936 bin 280 olan 10 bin 763 kilogram esrar, 2 bin 38 kilogram esrar, 67 kilogram kokain, 10 kilogram afyon, 74 kilogram sentetik kannabinoid, 67 kilogram metamfetamin, 192 bin 208 adet uyuşturucu hap, 10 bin 311 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.