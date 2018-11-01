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İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı! 81 ile gönderildi
İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığınca kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri için valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre, valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek. Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek. Otobüslerde mevsimsel olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek, eksikliği olanların tamamlamadan çıkışına izin verilmeyecek.

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