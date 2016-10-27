İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi tarafından, hudut kapıları ve havalimanlarında giriş-çıkışlarda dün yaşanan aksaklığa ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü POLNET Bilgi Sisteminde, Elektronik Pasaport Kontrol Sistemlerinin (EPKS) Merkez Veri tabanlarına erişememesinden kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle, dün akşam saatlerinde, hudut kapıları ve Atatürk Havalimanı'nda giriş-çıkış işlemlerinde aksaklık yaşanmış olup; arıza halinde kullanılmak üzere hazırlanan, Tahdit kontrolü yaparak giriş - çıkış işlemi yapan offline modül sistemi Atatürk havalimanında hemen diğer hudut kapılarında bir müddet sonra devreye sokulmuştur. Arızaya ilişkin tespit çalışmalarımız devam etmekte olup, çalışmaların uzun sürme ihtimaline karşı da, offline modülü şahısların arama kontrolünü yapar hale getirilmiş, hudut kapılarımız ve havaalanlarımızda herhangi bir aksaklık yaşanmadan hizmet verilmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

