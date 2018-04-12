Diğer
Kategoriler

İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Soylu iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı medya organlarında Bakan Soylu ile ilgili çıkan iddialar yalanlandı.

İçişleri Bakanlığından Bakan Soylu iddiasına yalanlama

12 Nisan 2018 11:40

İçişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Gazetesi’nin 12 Nisan 2018 tarihli nüshası ve internet sitesinde yer alan 'Ankara'da deprem! Soylu’ya polis takibi!' başlıklı haber; maksatlı bir haber olup, esas maksadı, eski Türkiye’de olduğu gibi bu tip iddiaların ortaya konularak güvensizlik ortamı oluşturulmasıdır. Başarılı bir şekilde devam eden terör, asayiş, trafik, uyuşturucu gibi önemli operasyonları yürüterek, kamu düzenini sağlamaya çalışan güvenlik güçlerinin yıpratılmaya çalışılması ve toplum nezdinde korku, itibarsızlık ve güvensizlik ortamı oluşturulmak istenmesidir."

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç