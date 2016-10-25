İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’nın hedef aldığı AK Partili siyasilere yönelik olarak, güvenlik ve koruma tedbirleri hususu, bazı basın yayın organları tarafından “silahlanma” adı altında, özellikle çarpıtılarak servis edildiği ve böylece bölücü terör örgütünün hedefine hizmet edildiğini belirtildi. Açıklamada, “Son zamanlarda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da zor şartlar altında, yasal zeminde çalışmalarını yürüten siyasilerimizin, gerek suikastlerle, gerek bombalı eylemlerle; ailelerinin, çocuklarının gözleri önünde hunharca katledildiği kamuoyunun malumudur. Demokratik siyaset alanını daraltmak isteyen bölücü terör örgütünün hedefindeki siyasetçilerin can güvenliğini sağlamak; yasalara ve güvenlik kuvvetlerine kendisini emanet ederek, siyaset yapmaya çalışan vatandaşları korumak, elbette ki devletin en temel görevlerinden bir tanesidir. ‘Kişilerin ve toplumun refah, huzuru ve mutluluğunu sağlamak, kişi hak ve hürriyetlerini insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak’ Anayasamızda devletin temel amaç ve görevlerinden sayılmıştır ve bu husus demokratik hukuk devletinin gereğidir” denildi.

Bölgede terör örgütü PKK ve yandaşlarına karşı siyaset yaptığı için, yoğun tehditlere maruz kalan vatandaşlarla ilgili olarak, Bakanlığın gerekli koruma tedbirlerini almasının ve güvenlik önlemlerini arttırmasının olması gereken bir durum olduğu kaydedilerek, “Halihazırda, sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu için değil; terör örgütlerinin hedefinde olan ve tehdit alan tüm siyasi partilerin yöneticileri hakkında güvenlik ve koruma tedbirlerinin nasıl alınacağı; ‘Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’ ile ‘Ateşli Silahlar Hakkındaki’ kanun ve yönetmeliğin ilgili maddelerince düzenlenmiştir. İlgili mevzuat uyarınca, görevlerinden dolayı korunmak zorunda olanlar ile terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen veya getirilenlerle ilgili mevcut güvenlik önlemleri ve gerekli tedbirler, devletin vatandaşa olan sorumluluğu çerçevesinde, kendi kuralları ve işleyişi içerisinde alınmaya devam etmektedir. Terörle mücadelede operasyonların kararlılıkla devam ettiği, örgütün “kurtarılmış bölge” olarak ilan ettiği alanlara girildiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bir dönemde, bazı basın yayın organlarında çıkan bu tarz haberlerdeki artışın da ne kadar manidar olduğu ortadadır. Bazı terör örgütlerine müzahir bu yayın organları tarafından konuya ilişkin haberler çarpıtılarak, asıl bağlamından çıkarılarak verilmekte ve yeni siyasi cinayetlere zemin hazırlanmaktadır. Bu itibarla, Hükümetimizin ve Bakanlığımızın, terör tehdidi altındaki siyasilere, güvenlik ve koruma tedbirleri alması hususunda, basın yayın organlarımızın, medyada dile getirilen haber ve yorumlarda hassasiyet göstermesi önem arz etmektedir” denildi.

Abdullah Sarıca

