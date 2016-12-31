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İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca bir haftada 373 göçmen ve 11 göçmen kaçakçısı karasularında yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından flaş açıklama

31 Aralık 2016 11:54

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Akdeniz’de 7 gün 24 saat aralıksız olarak yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 23 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleşen 4 düzensiz göç olayında 373 düzensiz göçmen ve 11 göçmen kaçakçısı karasularımızda yakalandığı vurgulandı.

Gerçekleşen 4 göç girişiminin 2’sinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildiği kaydedilerek, Sahil Güvenlik yüzer ve uçar unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde 102 düzensiz göçmenin denizden sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.
Düzensiz göç faaliyetlerinin Fethiye, Bodrum, Manavgat ve Ayvacık bölgelerinde yoğunlaştığı görüldüğü belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla
23 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde; 31 Sahil Güvenlik Botu, 7 SAGET, 1 DEGAK Timi ve 8 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 1024 saat 20 dakika seyir yapıldığı, 12 Helikopter ve 4 Uçak sortisi ile toplam 34 saat 55 dakika uçuş gerçekleştirildiği, 6 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 420 saat görev icra edildiği ifade edildi.
 

Etiketler: İçişleri Bakanlığı


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