İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: '69 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı 3-10 Temmuz 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında yapılan, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca bin 124 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 555 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

“Son bir haftada toplam 69 terörist etkisiz hale getirildi”

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 96 kişi, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 520 kişi, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda; bin 182’si terör suçlarından (PKK/KCK 555, DEAŞ 96, FETÖ/PDY 520, sol terör örgütleri 11) 459’u siber suçlar, 3 bin 106 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında olmak üzere toplamda 4 bin 747 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 47'si ölü, 15'i teslim, 7'si sağ olmak üzere toplam 69 terörist etkisiz hale getirildi.

“Sokak satıcılarına yönelik 33 ildeki operasyonlarda 195 şüpheli gözaltına alındı”

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 33 ilde (Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kırşehir, Manisa, Mardin, Mersin, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak) 195 şüpheli gözaltına alındı.

“Narkotik uygulamasında 35 bin 662 şahıs sorgulanmış, bin 773 işyeri/ikamet, 8 bin 805 araç arandı, 230 şahıs gözaltına alındı, 308 araca cezai işlem uygulandı”

Ayrıca 5 Temmuz 2017 günü ülke genelinde; 1 İHA, 4 helikopter, 4 drone, 85 detektör köpeğin kullanıldığı 6 bin 826 personelin katıldığı “Narko Sokak-2 Uygulaması” yapıldı. Operasyon kapsamında, 35 bin 662 şahıs sorgulanarak, bin 773 işyeri/ikamet, 8 bin 805 araç arandı, 230 şahıs gözaltına alındı, 308 araca cezai işlem uygulandı.

“Siber suçlarla mücadelede kapsamında 80 kişi gözaltına alındı”

Siber suçlarla mücadelede; FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren bin 784 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 536 kişiden 80’i gözaltına alındı.