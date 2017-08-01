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İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Ölü ele geçirildiler

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Küre Deresi Mahallesi bölgesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen temas araması neticesinde, 2'si erkek 1'i kadın olmak üzere 3 teröristin ölü olarak, 3 adet M-16 piyade tüfeği ile birlikte ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: Ölü ele geçirildiler

01 Ağustos 2017 12:25

Tunceli Valiliği de açıklama yaptı

Yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık ilçemiz kırsalında 01 Ağustos 2017 tarihinde sabaha karşı SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) destekli yapılan operasyonda 2 erkek, 1 bayan olmak üzere 3 üst düzey terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam ettiğini de bildirdi.
 


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