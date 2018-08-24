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İçişleri Bakanlığından Kastamonu’daki orman yangınına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, Kastamonu’daki orman yangınına ilişkin, “Yangın geniş alanda etkili olup, kontrol altına alma çalışmalarına tüm ekiplerce devam edilmektedir” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığından Kastamonudaki orman yangınına ilişkin açıklama

24 Ağustos 2018 21:03

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Kastamonu Araç ilçesi Tavşanlı köyü sınırına yakın alanda başlayan orman yangını 16.35’te yetkililere bildirilmiş olup yangına hemen müdahale edilmiştir. Bölgeye orman itfaiyesi, Kastamonu Merkez itfaiyesi, Taşköprü, Daday, İhsangazi İlçe itfaiyeleri, DSİ 23. Bölge, Karayolları 15. Bölge, İl Özel İdaresi iş makineleri, Çankırı Bayramören, Kurşunlu, Ilgaz ilçeleri itfaiye araçları sevk edilmiştir. Ayrıca yangına, 2 yangın söndürme helikopteri müdahale etmektedir” denildi.
Açıklamada, “Yangın geniş alanda etkili olup, kontrol altına alma çalışmalarına tüm ekiplerce devam edilmektedir. Yerleşim yerlerine dönük bu aşamada bir tehdit olmadığı değerlendirilmekte olup olay bu yönüyle Kastamonu Valiliğimiz ve AFAD tarafından yakınen takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

 

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