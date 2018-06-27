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İçişleri Bakanlığından kayıp çocuklarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, 4 kayıp çocuktan Erzurum’da kaybolan S.Ç.'nin bulunduğunu, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayının ise aydınlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından kayıp çocuklarla ilgili açıklama

27 Haziran 2018 14:15

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan Erzurum’da kaybolan S.Ç. bulunmuş, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayı aydınlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Ağrı’da kaybolan L.A. ve Konya’da kaybolan Y.Ş.’nin bulunması için İçişleri Bakanlığınca arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.  

 

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