İçişleri Bakanlığından kayıp çocuklarla ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan Erzurum’da kaybolan S.Ç. bulunmuş, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayı aydınlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Ağrı’da kaybolan L.A. ve Konya’da kaybolan Y.Ş.’nin bulunması için İçişleri Bakanlığınca arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.