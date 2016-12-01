Bakanlığı'nın genelgesinde, kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesi azalttığı, taşıtların fren ve durma mesafesi artttığı, taşıt kullanma ve seyahat konforu bozulmakta ve trafik güvenliği olumsuz yönde etkilediği vurgulanarak Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; yerleşim yerlerinde alınacak trafik tedbirleri, yerleşim yeri dışında alınacak trafik tedbirleri, Terminal/otogarlarda alınacak tedbirler, Denetimde görevli personel ve ekip araçlarının yapacağı iş ve işlemler, karayolu işaretlemeleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri konularının görevli ve yetkili sıralı amirlerce titizlikle takip edilmesini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini hususunda ilgili birimler talimatlandırıldı.

Trafikte alınacak kış tedbirlerine ilişkin, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge şöyle:

"Kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesi azalmakta, taşıtların fren ve durma mesafesi artmakta, taşıt kullanma ve seyahat konforu bozulmakta ve trafik güvenliği olumsuz yönde etkilenmektedir.

Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

Genel hükümler

- İllerde valilerimizin, ilçelerde kaymakamlarımızın başkanlığında, trafikle ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin (il, ilçe trafik komisyonu üyeleri ve bu komisyonların gerekli gördüğü halde çağıracağı kuruluş temsilcileri) katılımıyla düzenlenecek toplantılarda, kurum/kuruluşlar arasında iş bölümü yapılacak, kış mevsimi süresince alınması gereken bütün tedbirler planlanacak ve uygulamaya konulacaktır.

- Aynı güzergah üzerinde birden fazla ilin sorumluluğunda olan karayolu güzergah ve geçitlerinde; yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan gibi durumlarda, iller arasında koordinasyon sağlanacak, karayolu elverişli hale gelinceye kadar bu güzergahları kullanacak olan taşıtlar uygun yerlerde (konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler vb.) bekletilecek, bu süre içerisinde otobüslerin terminallerden çıkış yapmalarına izin verilmeyecek ve gerekli diğer tedbirler alınacaktır. Ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşlar ile belediyelerimiz, kendi görev alanlarına giren konularda gerekli ilave tedbirleri alacaklardır.

- Şehiriçi ve şehirlerarası "Alternatif Güzergahlar” önceden belirlenerek kamuoyuna duyurulacaktır. Olumsuz hava koşulları nedeniyle karayolunun trafiğe kapanması veya trafik akımının yoğunlaşması halinde, taşıt trafiği belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecektir.

- Geçmiş yıllardaki kaza istatistikleri ile yol güzergahının yol ve çevre koşulları analiz edilerek yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş ile sürekli irtibat halinde olunacaktır.

- 5. Trafik kazalarına neden olan:

a) Ağır taşıtların kasa/römork yüklerinin kayması ve direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrilme, savrulma ve kaymasına neden olan "yanal rüzgar”ın oluştuğu köprüler, tünel giriş ve çıkışları ile boğaz niteliğindeki topografık yapının bulunduğu kesimler,

b) Yağan karın "sürgün” şeklinde karayolu yüzeyine gelmesi sonucu yol yüzeyinde oluşan açık ve gizli buzlanma nedeniyle araç lastiklerinin karayolu yüzeyi ile olan temasını önleyen bölgeler,

c) Hava sıcaklığının ani düşmesi sonucunda viyadüklü/viyadüksüz köprülerin alt ve üstünden geçen rüzgarların etkisiyle oluşabilecek, "erken ve gizli buzlanma” riskinin yüksek olduğu kesimler,

d) Köprü ve yol eğiminin farklılaştığı yol kesimleri ile yağmur ve eriyen kar sularını karayolundan hızla tahliye etmek amacıyla yapılan ve "sanat yapıları” olarak adlandırılan menfez, mazgal, rögarların kapanma olasılığı bulunan yerler,

önceden tespit edilecek ve alınacak tedbirler planlanarak uygulanacaktır.

6. Köprü, tünel ve menfezlerde, karayolunun kuzey yamaçları ile vadilerden geçen karayollarında şiddetli hava akımına maruz kalan ağır tonajlı taşıtların sürücüleri

"Görüş mesafesinin” azaldığı gizli ve erken buzlanma, sisli, yağışlı veya zincir takılması gereken yol kesimlerine gelinmeden önce, taşıt sürücüleri durdurularak veya taşıt megafonlarıyla; sürücülerin "takip mesafesini” artırmaları,

- Zorunlu olmadıkça önlerinde seyreden taşıtları "geçmemeleri' (sollama yapmamaları),

- Birden fazla şeritli ve bölünmüş karayollarında "şerit izleme kurallarına” uymaları

- "En sol şeridi sürekli işgal etmemeleri”,

- Yavaş ve dikkatli seyretmeleri,

- Gündüzleri de yakını gösteren ışıklarını yakmaları, hususlarında uyarılacaktır.

- Ağır tonajlı taşıtlarda, yük üzerini branda vb. gereçlerle kapatmamaları sonucunda taşınan yük eşyasının yola düşmesi nedeniyle diğer sürücülerin refleks ya da düşen malzemeden kaçınma gerekçesiyle yaptıkları manevra veya direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya karıştıkları dikkate alınarak, yük üzerini branda vb. gereçlerle kapatmayan sürücüler hakkında Karayolları Trafik Kanununun (KTK) 65. maddesi ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin (KTY) 128 ve devamı maddeleri gereğince işlem yapılacaktır.

- Karayolu üzerindeki dinlenme tesis işletmecileri/yöneticileri ile koordinasyon kurularak tesiste bulunan iletişim araçları vasıtasıyla sürücülerin; hava, yol ve trafik şartları konusunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

- Yerleşim yeri dışındaki karayollarında mahsur kalan sürücü ve yolcuların mağduriyet yaşamamaları amacıyla, yerel yönetimlerce imkânlar dâhilinde her türlü yardımın ulaştırılması, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait tesislerden istifade etmeleri sağlanacaktır.

- Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle, yolun trafiğe kapandığı durumlarda; il ve ilçe merkezleri ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek, karayolu trafiğe açılıncaya kadar, araçlar uygun yerlerde (konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler vb.) bekletilecektir.

- 08.1 1.2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Taşıtların

Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında

Yönetmeliğin" 6/1-j bendinde; şehirlerarası yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlara, her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu yetki şehiriçi taşımacılıkta ise valiliklere bırakılmıştır.

Yönetmelik hükümlerine istinaden, terminal/otogar giriş ve çıkışları başta olmak üzere, şehirlerarası yolcu ve eşya taşıyan taşıtlar, trafik personelince yapılan tüm kontrollerde "Kış lastiği” bakımından da denetlenecektir.

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 27/1 1/2012 tarihli ve 2012/KDGM-07/Denetim ile 10/1 1/2014 tarihli ve 2014/KDGM-09/Denetim sayılı genelgeleri doğrultusunda hareket edilecek ve bu hususta kamuoyu bilgilendirilecektir.

- Güzergah veya bölgelerde görevli ekipler, sıralı ve sorumlu amirlerinin bilgisi dışında sorumluluk alanlarından ayrılmayacaktır. Görevli ekibin zorunluluk nedeniyle güzergâhtan ayrılması durumunda, yerine imkanlar nispetinde başka bir ekip görevlendirilecek ve değişimlerin güzergahta yapılması sağlanacaktır.

- Denetim amacıyla durdurulan; kamyon, tanker, römork ve yarı römorklar için arka koruma çerçevesi, lastik, yansıtıcı malzeme, takograf, ışık donanımı vb. gibi teknik kontrolleri yapılacaktır.

- Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akımı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar (çekici, kamyon, tanker gibi) uygun yerlerde bekletilecektir.

- Özellikle şehirlerarası yolcu taşımada kullanılan taşıtlarda, standart dışı yakıt (10 numara yağ vb.) kullanımını önlemek amacıyla, depolama, dolum ve satışlarının yapıldığı yerlere yönelik, ilgili birimlerle müşterek denetimler yapılacaktır.

- Karayolunda bozulup kalan veya lastiği patlayan araçlar, ışık far donanımı arızaları ile çekme-kurtama ve zincir uygulaması gibi özel beceri ve alet gerektiren servis hizmetlerini veren kişi ve kurumların telefon ve adresleri güncellenerek, telsiz nöbetçilerinde kolay erişilebilir yerde bulundurulacak, bu yönde talep olması halinde vatandaşa yardımcı olunacaktır.

- Sis, buzlanma vb. kaza riskinin yoğunlaştığı hava ve yol koşullarında, ivedilikle müdahale edilmesi ve karayolunun trafiğe derhal açılması amacıyla, kurtarıcı/çekicilerin güzergahta uygun yerlerde hazır bulundurulması sağlanacak ve art niyetli şekilde sürücülerden fahiş fiyat taleplerini önleyecek tedbirler alınacaktır.

Yerleşim yerlerinde alınacak trafik tedbirleri

- Özellikle kış ve kötü hava/yol koşullarında trafik akım yoğunluğu ve tıkanmaların önüne geçebilmek ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla, mahalli medya organları ile işbirliği sağlanarak halkın toplu taşıma vasıtalarından yararlanmaları tavsiye edilecektir.

- Belediyelerin kar yağışı ve küreme sırasında, cadde ve sokakların kaldırım kenarlarına sürülen karların kısa zamanda alınmaması sonucu, yol üzeri park disiplininin bozulması, akan trafiğin kullandığı şeritlerin işgal edilmesi gibi olumsuzluklar ortaya çıkmakta, bu olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kar yığın ve kümelerinin derhal kaldırılması sağlanacaktır. Bu sayede gündüz hava sıcaklığının artması nedeniyle eriyen karların yol yüzeyinde kalması ve akşam saatlerinde buzlanmaya dönüşerek, karayolu güvenliğini olumsuz etkilemesi önlenecektir.

- Taşıt ve yaya trafiğinin, yol/kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla, hedef cadde ve sokaklarda "Tuz Varili” uygulaması yapılacak, böylece kayma riskinin bulunduğu yerlere ilişkin, önceden tedbir alınacağı gibi, vatandaşın bu konuda sorumluluk alması sağlanacaktır. Ayrıca muhtarların ve çevre esnafın bilgilendirilmesi ile tuz uygulaması tedbirinin sürdürülebilir olması da sağlanacaktır.

- Tuzlama ve küreme işlemleri trafiğin yoğun olduğu (pik) saatler dışında yapılarak, karayolunun ulaşıma hazır hale getirilmesi sağlanacaktır.

- Kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz yönde etkilediği illerimizde, ağır tonajlı taşıtlar dışında kalan taşıtlara da, kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecektir.

Yerleşim yeri dışında alınacak trafik tedbirleri

- Karayolu üzeri ve çevresinde bulunan yatay ve düşey trafik işaretlemeler kontrol edilecek ve eksiklikler giderilecektir.

- Arıza, trafik kazası, hava muhalefeti gibi nedenlerle trafik akışının sağlanamadığı durumlarda yolun tamamen trafiğe kapanmaması amacıyla gerekli tedbirler ivedilikle alınacak, acil müdahale taşıtları ve karayolu ekiplerinin, kurtarma ve yardım yapmasına engel olmayacak şekilde taşıtların karayolunda beklemelerine özen gösterilecek, emniyet şeritleri ile banketlerin açık tutulması sağlanacaktır.

- Sürücüler buzlanma, yoğun yağış, tipi gibi görüş mesafesinin azaldığı ve kaza riskinin yoğunlaştığı kesimlerden önce hava, yol ve çevresi hakkında bilgilendirilecek, hatalı geçme/sollama ve şerit kullanma ile takip mesafesi konusunda uyarılacak, zincir takılması gerektiğinde zincir taktırılacak, gerekiyorsa taşıtlar trafik ekibi öncülüğünde ve kontrolünde konvoy haline getirilecektir.

- Karayolları ekiplerinin trafik zabıtası ile işbirliği içerisinde çalışması amacıyla gerekli tedbirler alınacak, trafik kazalarına ve karayolundaki olumsuzluklara birlikte müdahale edilebilmesi için uygun yerlerde bulunmaları sağlanacaktır.

- Otoyollar başta olmak üzere ikiden fazla şeritli ve bölünmüş karayollarında, ağır tonajlı taşıtların en sol şeridi kullanmamaları, otomobil cinsi taşıtların ise sürekli olarak bu şeridi işgal etmemeleri yönünde gerekli denetimler yapılacaktır.

- Toplam kazaların 2005 yılında yüzde 31 'inin, 2010 yılında yüzde 33'ünün ve 2015 yılında yüzde 33 'ünün "arkadan çarpma” şeklinde meydana geldiği dikkate alındığında sürücülerin "takip mesafesi” kuralına duyarsız oldukları, özellikle yakın ilerisi görülmeyen kesimlerde "aşırı hızlı” araç kullandıkları, güvenli yavaşlama ve durma mesafesine sahip olmadıkları, başta ağır tonajlı taşıtların römork arka işaret levhaları ve diğer taşıtların arka/fren ışıklarının öngörülen standartlarda ya da temiz olmadığı anlaşılmaktadır. Arkadan çarpma kazalarının en aza indirilmesi amacıyla bu tür kural ihlallerini önlemeye yönelik tedbirler yoğunlaştırılacak ve "Aylık Trafik Kontrol Planı”nda yer verilecektir.

- "Devrilme/Savrulma/Takla Atma” şeklindeki trafik kaza sayısının; 2010 yılında 308 adet iken, 2015 yılında 432 adete çıktığı tespit edilmiştir. Bu kazaların en önemli nedenleri arasında bulunan "aşırı hız, yorgun veya uykusuz olarak taşıt kullanma” ihlallerine ilişkin tedbirler alınacaktır.

Terminal/otogarlarda alınacak tedbirler

-Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin; takograf, yetki belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, fenni muayenesi ile şoförlerin sürücü belgesi ve alkollü olup olmadığı kontrol edilecektir.

- Otobüslerde sürücü, yardımcı personel ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yoğunlaştırılacak, şoför ve yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu anons edilerek hatırlatılacak ve farkındalık oluşturulacaktır.

- Otobüslerde mevsimsel olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek, eksikliği olanların tamamlamadan çıkışına izin verilmeyecektir. Otobüslere yönelik bu tür denetimlerin terminaller, dinlenme tesisleri, mola yerleri gibi, taşıtların durduğu noktalarda yapılmasına özen gösterilecektir.

- Yoğunluk durumuna göre, terminallerde denetim yapan personel sayısı artırılacaktır.

Denetimde görevli personel ve ekip araçları

- Tüm ekip araçlarının kışlık bakımları yaptırılacak ve mevsim koşullarına uygun avadanlıkları (zincir, takoz, çekme halatı vb.) eksiksiz olarak bulundurulacaktır.

- Trafik ekiplerinde akaryakıt kısıtlaması yapılmayacak, ihtiyaç halinde ek akaryakıt talepleri karşılanacaktır.

- Trafik personelinin araç ve sürücülere ilişkin sorgulamaları, "el terminallerinden' yapmalarına özen gösterilerek hangi personelin, hangi karayolu kesiminde ve hangi saatlerde kaç araç ve sürücüyü kontrol ettiği tespit edilecektir.

- Farklı illere bağlı bölge trafik denetleme ekipleri, işbirliği içerisinde görev yapacak, radar uygulamaları başta olmak üzere, aynı güzergah üzerinde bulunan istasyonlar tüm trafik kontrolleri için geçerli olmak üzere, bir istasyon geliş yönünde tedbir alırken, diğeri de gidiş yönünde (tersi istikamette) kontrol yapacaktır. Böylece aynı yönde gitmekte olan taşıt ve sürücülerinin, sürekli trafik kontrollerine maruz kalmaları önlenmiş olacağından, bu konuda şikayetler azalacak ve daha çok sayıda sürücü ve yolcuyla temas edilerek kontroller uygulanmış olunacaktır.

- Sürücülere durdurulma nedenleri ve işlemler hakkında "nezaketle” bilgilendirme yapılacak, halkla ilişkileri zedeleyecek diyalog ve tartışmalara girilmeyecektir.

- Motosikletli polislerin hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle trafik denetimlerine aktif olarak katılma imkanı bulunmaması halinde, yaya olarak görevlendirilen polisler tarafından trafiğin denetlenmesi, düzenlenmesi ve park disiplinin sağlanması konusunda talimat verilecektir.

- Trafik ekiplerince karayolu üzerinde yapılacak olan tüm çalışma ve denetimlerde "Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge”ye uyulacaktır.

- Denetim personelince, yol kullanıcılarının can güvenliklerinin tehlikeye düşürülmemesi amacıyla, olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda zorunlu olunmadıkça sabit denetim yapılmayacaktır.

- "Yakalanma riski” algısını artırmak amacıyla sabit noktada denetim yapan veya seyir halinde bulunan ekip araçlarının tepe lambaları açık olacaktır. Sabit bekleme noktalarında bulunan ekip araçları ise karayolu eksenine "dik” ve sürücüler tarafından görülebilir şekilde bulundurulacaktır.

- Karayolunda trafiğin düzenlenmesi, yönetilmesi, tanzimi ve denetlenmesi ile taşıt kurtarma, yol açma, temizlik vb. gibi hizmetler sırasında trafik güvenliği hizmetlerini yürüten personel, görünürlüğünü artırmak ve bu nedenle meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla, yansıtıcılı kıyafet ve şapka dahil hava koşulları ve aydınlık durumuna göre gerekli donanımı giyecek ve kullanacaktır.

- Sıralı amirlerce görev öncesi araç, gereç ve personelin kontrolü ile gerekli bilgilendirme ve talimatlandırmalar yapılarak, ekiplerin göreve çıkmaları sağlanacaktır.

- Trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecektir. Gerektiğinde trafik birimlerinin büro hizmetlerinde görevli personel, trafiğin tanzimi ve denetiminde görevlendirilecektir.

Karayolu işaretlemeleri

- Karayolunun bakım onarım ve iyileştirme yapılan kesimlerindeki çalışmalarda, 23.06.2010 tarih ve 1 14/544 sayılı "Yol Yapım ve Bakım Çalışmalarında Alınacak Önlemler Talimatı” doğrultusunda alınmış olan ve karayolunun bakım onarım ve yenileme çalışmalarının yapıldığı kesimlerdeki trafik tedbirlerine ilişkin "Trafik İşaretlemeleri Projesi” ilgili karayolları biriminden temin edilecek ve proje çalışmaları tamamlanıncaya kadar denetim ekiplerinde bulundurulacak ve işaretlemelerin projesine uygunluğu ile gece ve gündüz görülebilirlikleri bakımından sürekli kontrol edilecektir. Gerektiğinde devrilen, kaybolan, kullanılamaz hale gelen işaretler hakkında tutanak düzenlenerek, "Projeyi” uygulayan karayolları birimine gönderilecek, böylece tedbirlerin sürekliliği sağlanacaktır.

- Polis ve jandarma trafik denetleme ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karayollarınca uygulanan düşey ve yatay işaretlemelerin yerleri, standartları ve uygulama nedenleri konusunda bilgi sahibi olacak, bu amaçla "kgm.gov.tr” adresinden standartlar ile ilgili bilgi edinecek, yatay işaretlemelerden tamamen silinen, anlamını kısmen yitiren, sürücüler tarafından algılanması zorlaşan veya farklı anlamlara gelebileceğinden kazalara sebebiyet verme ihtimali olanlar konusundaki tespitlerini, zaman geçirmeden karayolları birimine ve Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığına/Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirecektir.

- Karayolu kenarlarındaki dinlenme ve akaryakıt tesislerinde emniyet şeritlerini işgal eden ve gece koşullarında yaklaşma istikametlerinden kırmızı renkli trafik ışığı gibi algıya neden olan LED lambalar ile emniyet şeritleri ve banketlerin yanı sıra karayolu sınır çizgileri içerisinde yer alan mahalli satıcıların, düzensiz ve çirkin görünümlü levha ve tezgahları, Jandarma ve karayolları birimleriyle müştereken kaldırılacaktır. Yine bu tip sergi ve yapıların Karayolu Kenarına Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla, karayolları birimleriyle işbirliği kurulacak, bu sebepten kaynaklanan kazaların önlenmesine çalışılacaktır.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri;

Mahalli yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanalları ile vatandaşlarımızın, kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikte karşılaşabilecekleri riskler buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır.

Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresi ile trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilecek, vatandaşlarımızın zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacaktır. Ayrıca, 155, 156 ve 159 KGM Yol danışma telefon hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendime, yardım ve kolaylık sağlanacaktır.

Alınan bütün tedbirlere rağmen yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ, heyelan vb. sebeplerle karayollarının trafiğe kapanması veya ulaşımda aksamalar olması halinde, durum en seri şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kaza Danışma Birimi'nin 0 312 462 21 91 nolu telefon veya 0 312 468 91 43 nolu faksına bildirilecektir.

Kış mevsimi süresince yukarıda belirtilen hususların başta valiler, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları olmak üzere görevli ve yetkili sıralı amirlerce titizlikle takip edilmesini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini arz ve rica ederim."

Kış lastiği

Ayrıca, genelgede yer alan kış lastiğine ilişkin olarak şu bilgiler verildi:

"Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan taşıtlar için her yıl 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Şehiriçi taşımacılıkta ise karar alma yetkisi valiliklere bırakılmıştır.

İl ve ilçe merkezlerinde 04-11 Aralık 2016 tarihleri arasında saat 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında; Karayolu güzergâhlarında yol kenarı trafik denetimlerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı yol kenarı denetim istasyonlarında, Terminal/otogar giriş ve çıkışlarında,

Şehirlerarası yolcu ve eşya taşıyan taşıtlar ile valiliklerce karar alınmış olan illerde yoğunlaştırılmış “Kış lastiği” denetimi yapılacaktır."