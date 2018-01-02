İçişleri Bakanlığından, özel güvenlik görevlilerine kalite yükseltme eğitimi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda, ülkemiz genelinde görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla bilgilendirilmelerine yönelik 02/01/2018 - 31/03/2018 tarihleri arasında, Özel Güvenlik Daire Başkanlığımız koordinesinde, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda görevli Polis Başmüfettişlerimiz ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) yetkilileri tarafından Etkili İletişim, Genel Kollukla İlişkiler, Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesi, Güvenlik Tedbirleri ve Özel Güvenlik Hukuku konularında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilinçlendirme eğitimi verilmesi amacıyla planlanma yapılmıştır. Eğitim sonunda ülkemizde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin eğitilmesi amaçlanmaktadır. 02/01/2018 tarihi itibariyle Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Düzce Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Mardin, Muş, Niğde, Osmaniye Siirt, Şırnak Sinop ve Tunceli illerinde eğitim verilmeye başlanmıştır. Bilgilerinize sunulur” denildi.

Musa Erdoğan

