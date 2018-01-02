Diğer
Kategoriler

İçişleri Bakanlığından, özel güvenlik görevlilerine kalite yükseltme eğitimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda, ülke genelinde özel güvenlik görevlilerince sunulan hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik eğitim düzenlenecek.

İçişleri Bakanlığından, özel güvenlik görevlilerine kalite yükseltme eğitimi

02 Ocak 2018 19:40

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda, ülkemiz genelinde görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla bilgilendirilmelerine yönelik 02/01/2018 - 31/03/2018 tarihleri arasında, Özel Güvenlik Daire Başkanlığımız koordinesinde, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda görevli Polis Başmüfettişlerimiz ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) yetkilileri tarafından Etkili İletişim, Genel Kollukla İlişkiler, Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesi, Güvenlik Tedbirleri ve Özel Güvenlik Hukuku konularında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilinçlendirme eğitimi verilmesi amacıyla planlanma yapılmıştır. Eğitim sonunda ülkemizde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin eğitilmesi amaçlanmaktadır. 02/01/2018 tarihi itibariyle Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Düzce Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Mardin, Muş, Niğde, Osmaniye Siirt, Şırnak Sinop ve Tunceli illerinde eğitim verilmeye başlanmıştır. Bilgilerinize sunulur” denildi. 

Musa Erdoğan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç