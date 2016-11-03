Bakanlıktan yapılan açıklamada, standartlara aykırı plaka kullanan, basım veya dağıtımını yapanlara denetimler sıklaştırılırken, cezalarında caydırıcı hale getirildiğini vurgulanarak, “Mevzuatta belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan yada farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 TL ceza verilecek ve plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınacak. Aksi takdirde araç trafikten men edilecektir. Aracı plakasız olarak kullanan sürücüye bin 698 TL, başka bir araca ait yada sahte bir plaka takan veya kullananlara da 5 bin TL idari para cezası yazılacak olup, merdiven altı iş yerlerinde veya internet üzerinden sipariş ile plaka basımı veya dağıtımı yapanlara ise 10 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır” denildi.