Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İçişleri Bakanlığından ’plaka’ uyarısı

İçişleri Bakanlığından ’plaka’ uyarısı

İçişleri Bakanlığı, mevzuatta belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 TL ceza verileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından plaka uyarısı

03 Kasım 2016 15:03

Bakanlıktan yapılan açıklamada, standartlara aykırı plaka kullanan, basım veya dağıtımını yapanlara denetimler sıklaştırılırken, cezalarında caydırıcı hale getirildiğini vurgulanarak, “Mevzuatta belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan yada farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 TL ceza verilecek ve plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınacak. Aksi takdirde araç trafikten men edilecektir. Aracı plakasız olarak kullanan sürücüye bin 698 TL, başka bir araca ait yada sahte bir plaka takan veya kullananlara da 5 bin TL idari para cezası yazılacak olup, merdiven altı iş yerlerinde veya internet üzerinden sipariş ile plaka basımı veya dağıtımı yapanlara ise 10 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır” denildi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!