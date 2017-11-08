İçişleri Bakanlığından 'silah' açıklaması

Bakanlıktan son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan ateşli silahlarla işlenen suçlarla ve yapılan düzenlemelerle ilgili yapılan açıklamada, ülkede ateşli silahların, (taşıma ve bulundurma) 6136 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin çıkarılan 91/1779 sayılı yönetmeliğe göre ruhsatlandırıldığı vurgulanarak, "Yivsiz tüfekler, 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanununa göre satışlar sadece valiliklerce izin verilen yerlerden (av bayileri) yapılacaktır. İnternet üzerinden her türlü silah satışı yasaktır. Yetkili av bayilerinin ve üretici fabrikaların internet üzerinden reklam yapmasının önünde bir engel bulunmamakla birlikte satış yapmaları yasaktır" denildi.

İdari para cezaları artırıldı

Yapılan düzenlemelerle ilgili de bilgi verilerek, "06/01/2017 tarihli ve 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’de yapılan kanuni düzenleme ile, idari para cezaları artırılarak, satın alma belgesi bulunmayanlara satış yapılması halinde uygulanan “iki yüz” TL, “iki bin” TL’ye, ruhsatnamesiz tüfek bulunduranlara uygulan “elli” TL ise “her tüfek için beş yüz” TL’ye çıkarılmıştır. Ayrıca 694 sayılı KHK ile yivsiz tüfeklerin satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden gerçek veya tüzel kişilere de “her tüfek için beş yüz” TL idari yaptırım getirilmiştir. Mevcut mevzuata göre tüfeklerin kargo ile gönderilmesi önünde bir engel bulunmamaktadır. Bu alana bir düzen getirmek ve yivsiz tüfek nakillerinin kargo-posta yoluyla güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve faaliyet izin belgesiz-faturasız gönderimin önlenebilmesi amacıyla Bakanlığımızın 21/01/2017 tarihli yazısıyla silah üreticileri ve kargo-posta işletmelerine talimat gönderilmiştir. Usule uygun taşıma yapmayan kargo firmalarına her tüfek için “beş yüz” TL idari yaptırım uygulanmaktadır. Ayrıca 15 Kasım 2017 tarihinde İstanbul ilinde kargo şirket temsilcilerinin ve Bakanlığımızın ilgili birimlerinin katılımı ile mevcut durumun gözden geçirilmesi için toplantı yapılacaktır" ifadesi kullanıldı.

Usulsuz satış yapan 55 internet adresine adli ve idari işlem uygulandı

Özellikle izinsiz üretilerek sosyal medya sitelerinden usulsüz olarak satışı yapılan yivsiz tüfeklerin satışının engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından usulsüz satış yapan 55 internet adresi tespit edildiği kaydedilerek, adli ve idari işlemlerin yapılabilmesi için il emniyet müdürlüklerine gerekli talimatın verildiği vurgulandı.

Türk Standartları Enstitüsünce (TSE) belirlenen TS-870 göre uzun namlulu ve harp silahı görünümlü yivsiz tüfeklerin taşınması ve kullanılması standartlara uygun olsa da, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile OHAL kanunu kapsamında özellikle operasyon yapılan bölgelerde taşınması ve kullanılmasının kısıtlandığı bildirildi.

5 yayın kuruluşuna ateşli silah reklamına yer vermesi sebebiyle para cezası uygulandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde; uydu üzerinden yayın yapan televizyonlarda yivsiz tüfek satış ve tanıtımının önlenebilmesi amacıyla işbirliği sağlandığı belirtilerek, yapılan çalışmalar sonucunda RTÜK tarafından 5 adet yayın kuruluşuna “ateşli silah reklamına” yer vermeleri sebebiyle “Her türlü (ateşli veya ateşsiz) silah veya silah üreticisi ve satıcısının ticari işlemine izin verilmez” hükmü gereğince 14 bin 908’er TL idari yaptırım uygulandığı vurgulandı.

Bakanlık tarafından Konya ilinde 16-17 Şubat 2017 ve 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ve yivsiz tüfek üreticileri, düzenlenen çalıştay ile bir araya gelindiği hatırlatılarak, sektörün sorunları dinlenme imkanı bulunurken kaçak üretime ilişkin mevcut mevzuat ve cezalar hatırlatılarak sektörden devlet olarak beklentilerin kendilerine iletildiği kaydedildi.

2016 yılında ateşli silahlarla 26 bin 818 olay meydana geldi

2016 yılının 12 ayında ateşli silahlarla 26 bin 818 olay meydana geldiği belirtilerek, "Bu olayların yüzde 31,1’i Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, yüzde 26,8’i Kasten Yaralama, yüzde 14’ü Tehdit, yüzde 4,3’ü Taksirle Yaralama, yüzde 4,3’ü Yağma (gasp), yüzde 3’ü Kasten Öldürme ve yüzde 16,5’i de diğer olaylardır. Bu olaylarda toplam 10.355 ateşli silah ele geçirilmiştir. Bu silahların (1.914) yüzde 18,4’ü ruhsatlı, (8.441) yüzde 81,6’sı ise ruhsatsızdır" denildi.

2017 yılının 10 ayında ateşli silahlarla 23 bin 498 olay meydana geldiği kaydedilerek, "Bu olayların yüzde 31’i Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, yüzde 23,8’i Kasten Yaralama, yüzde 12,9’u Tehdit, yüzde 3,8’i Taksirle Yaralama, yüzde 4,2’si Yağma (gasp), yüzde 3’ü Kasten Öldürme ve yüzde 21,3’ü de diğer olaylardır. Bu olaylarda toplam 10.790 ateşli silah ele geçirilmiştir. Bu silahların (1.400) yüzde 12,9’u ruhsatlı, (9.390) yüzde 87,1’i ise ruhsatsızdır" ifadesi kullanıldı.

"Ateşli silah olaylarında 2017 yılında anlamlı bir azalış söz konusu"

Ateşli silahlarla meydana gelen olaylarda, 2016 yılına göre 2017 yılında anlamlı bir artış olmadığı gibi bu tarih itibari ile azalış söz konusu olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Günümüze kadar 1 milyon 629 bin 587 adet yivsiz tüfek ve 704 bin 111 adet tabanca olmak üzere toplam 2 milyon 333 bin 698 yivsiz av tüfeği ve tabanca ruhsatlandırılmıştır. 2016 - 2017 yıllarında meydana gelen ateşli silah olaylarında kullanılan ruhsatlı silahların mevcut ruhsatlı silahlara oranı yüzde 0,14’tür. 2016 yılında Bakanlığımızca toplam 96.589 silah ruhsatı verilmiş, 2017 Kasım ayına kadar toplam 89 bin 370 silah ruhsatı verilmiştir. Ruhsatlandırma iş ve işlemlerinde 2016 yılına göre 2017 yılında anlamlı bir artış olmadığı gibi bu tarih itibari ile azalış söz konusudur. Çeşitli ülkelerdeki ruhsatlı silahların toplam nüfusa oranına bakıldığında; Finlandiya yüzde 8, İsveç yüzde 6,7, İspanya yüzde 4,5, Polonya yüzde 4,1 iken ülkemizde ise bu rakam yüzde 3 civarındadır."

Umut Vakfı’nın yapmış olduğu basın açıklamasında; Türkiye’de 25 milyon silah olduğu, bu silahların yüzde 15’inin ruhsatlı olduğu, yüzde 85’inin ise (21.250.000) ruhsatsız olduğu, bu durumun ise cinayet olaylarında yüzde 70, silahla işlenen olaylarda ise yüzde 200 artışa sebep olduğu, ruhsatsız silah satışlarının internet üzerinden kolay bir şekilde alıcılara ulaştığı belirtildiğine dikkat çekilerek "Bu değerlendirmeler basına yansıyan olaylardan derlenmiş olup herhangi bir bilimsel ve istatistiki veri olmadığı, yoruma dayandığı, dolayısıyla teyide muhtaç bilgiler olduğu tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızı bireysel silahlandırmaya özendirici herhangi bir mevzuat ve uygulama olmadığı gibi ruhsatlı ve/veya ruhsatsız silahlarla ülke genelinde suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güveninin korunması, suç ve suçlular ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi, ruhsatsız silah taşıyan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla; Şehirlerimizin giriş ve çıkışlarında 24 saat esasına göre rutin, değişik gün, yer ve saatlerde şok, resmi ve sivil ekiplerimizce görev yeri ve saatleri içerisinde ilgili mevzuatlar hükmü kapsamında, park ve bahçelerde, üniversite ve okul çevreleri ile umuma açık iş yerlerinde ve vatandaşlarımızın bulunduğu tüm cadde, sokak ve kamuya açık alanlarda uygulamalar yapılmaktadır. 2016 yılından günümüze kadar Bakanlığımıza bağlı kolluk birimlerince yapılan uygulamalar sonucunda, 144 adet uzun namlulu silah, 9.201 adet ruhsatsız tabanca, 4.532 adet av tüfeği, 5.692 adet kurusıkı tabanca ve 213.375 adet mermi ele geçirilmiş olup, adli makamlarca aranan 86.671 şahıs yakalanmıştır. Ekiplerimiz tarafından uygulama noktalarında ve gelen ihbarlar doğrultusunda silah kaçakçılığı yapan, ruhsatsız şekilde silah taşıyan ve bulunduran kiilere yönelik sürekli denetim ve operasyonlar yapılmaktadır."

