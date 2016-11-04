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İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli'deki PKK operasyonuna ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, Tunceli İli Pülümür İlçesi Kızılmescit Bölgesi’nde, dün İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı sırasında, öldürülen 15 teröristten birinin, PKK’nın sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu ve Terörden Arananlar Mavi listesinde de yer alan, 'İsa Ferhat' kod adlı İsa Teres olduğunu bildirdi.


04 Kasım 2016 16:59

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden Tunceli'deki operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’nca, Tunceli İli Pülümür İlçesi Kızılmescit Bölgesi’nde, 3 Kasım 2016 Perşembe Günü, İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı sırasında, öldürülen 15 teröristten birinin, PKK’nın sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu ve Terörden Arananlar Mavi listesinde de yer alan, İsa Ferhat kod adlı İsa Teres olduğu tespit edilmiştir. Iğdır Aralık Nüfusuna kayıtlı İsa Teres’in, 43 yaşında olduğu ve 1993 yılında örgüte katıldığı belirlenmiş olup; bu kapsamda Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar devam etmektedir" denildi. 


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