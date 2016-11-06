İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayınlanan genelge 81 il valiliğine gönderildi. Genelgede valilerden vatandaşlarla düzenli olarak bir araya gelmeleri, asker ve sivil şehitlerin ailelerinin her ay düzenli olarak ziyaret edilmeleri ve sorunlarının dinlenmesi istendi. Ayrıca valilerden her ay il ve merkezi ve ilçelerde bir araya gelmeleri istendi.

Genelgeye göre vatandaşlar şikayetlerini direk valiye iletebilecek. Ayrıca ilin ekonomik durumu ve potansiyeli ilgililerle yılda 2 defa yapılacak toplantılarla gözden geçirilecek. Toplantıların ardından valiler düzenleyecekleri değerlendirme raporlarını İçişleri Bakanlığı'na gönderecek.