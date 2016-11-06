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İçişleri Bakanlığı'ndan valilere genelge

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 81 ile gönderilen genelgeye göre, valiler toplumun tüm kesimleri ile her ay düzenli olarak bir araya gelecek ve taleplerini dinleyecek, kaymakamların koordinesinde ilçelerde güvenlik toplantılarının yapılmasını sağlayacak, asker, polis, korucu ve 15 Temmuz sivil şehitlerinin aileleri düzenli olarak ziyaret edilecek.

İçişleri Bakanlığından valilere genelge

06 Kasım 2016 14:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayınlanan genelge 81 il valiliğine gönderildi. Genelgede valilerden vatandaşlarla düzenli olarak bir araya gelmeleri, asker ve sivil şehitlerin ailelerinin her ay düzenli olarak ziyaret edilmeleri ve sorunlarının dinlenmesi istendi. Ayrıca valilerden her ay il ve merkezi ve ilçelerde bir araya gelmeleri istendi.

Genelgeye göre vatandaşlar şikayetlerini direk valiye iletebilecek. Ayrıca ilin ekonomik durumu ve potansiyeli ilgililerle yılda 2 defa yapılacak toplantılarla gözden geçirilecek. Toplantıların ardından valiler düzenleyecekleri değerlendirme raporlarını İçişleri Bakanlığı'na gönderecek. 

Etiketler: genelge, İçişleri Bakanlığı, valiler


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