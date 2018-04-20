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İçişleri Bakanlığı'nın programı kapsamında İstanbul'a gelen öğrenciler kaza yaptı! 19 yaralı

İstanbul’a gelen Hakkarili öğrencileri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı, 19 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

İçişleri Bakanlığının programı kapsamında İstanbula gelen öğrenciler kaza yaptı! 19 yaralı

20 Nisan 2018 11:26
İçişleri Bakanlığı'nın programı kapsamında İstanbul'a gelen öğrenciler kaza yaptı! 19 yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, sabah saat 10.30 sıralarında Eyüpsultan’dan Sultanahmet Meydanı’na seyir halinde öğrencileri taşıyan tur otobüsü kırmızı ışığın yanmasıyla durmak istedi. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan otobüs önündeki otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs içerisinde bulunan öğrencilerden 19’u hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık hafif şekilde yaralı olan 19 öğrenciyi tedbir amaçlı olarak çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Kaza yapan otobüs içerisinde bulunan öğrencilerin ‘Biz Anadoluyuz’ programı kapsamında Hakkari’den İstanbul’a geziye geldikleri belirtildi. Gezi kapsamında öğrencilerin ilk olarak Eyüpsultan’ı ziyaret ettikleri ardından Sultanahmet’e geçmek için otobüslerle yolculuk ettiği kaydedildi.  

Oğuzcan Yazar 
 

 

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