Gece yarısı 02.00 sıralarında Erzurum havalimanına gelen İçişleri eski Bakanı Efkan Ala’yı hemşehrileri adeta bağrına bastı. “Gönüllerin bakanı”, “Yiğit bakan” pankartları ile karşılanan Efkan Ala, burada yaptığı açıklamada, memlekete ihanet edenlerin hak ettikleri cezayı aldığını ve alacağını söyledi. Ala açıklamasını şöyle sürdürdü; “Memleketimize ihanet edenler hak ettikleri cezayı aldılar, alacaklar. Bundan sonra da kim bu memlekete hafife alır saldırırsa akıbetleri 15 Temmuz gecesindeki gibi olacaktır. Millet bu memleketin sahibidir. Başkalarının maşası olan oyuncağı olmuş olanlar bu ülkeden bir şeyler koparmaya çalışıyorlar iradesine saldırıyorlar. Hiç birisi muvaffak olamayacaktır. Erzurumlu'nun bu ruhu yaşadığı bu sürece bu memleket ilelebet yaşayacaktır Allah’ın izniyle diğer şeyler gelip geçicidir. Memleketin sahibi milletin kendisidir. Bu milletin bir ferdi olmaktan büyük onur duydum. Erzurumlu olmaktan şeref duydum. Erzurumlu yine burada. Buradan bütün kardeşlerimin bayramını kutluyorum.”

Erzurum’un sadece doğunun değil Türkiye’nin kalesi olduğunu belirten Ala, “Buradan giderken THY tarifeli uçağı ile o gece o gece Ankara’ya indiğimizde öğrendik ki bazı asker elbisesi giymiş teröristler hainler başkalarının maşası olmuşlar memleketimize kastetmeye çalışıyorlar. Darbe yapmaya çalışıyorlar. Derhal milletimiz iradesine sahip çıktı. Milletimizin lideri kendisini ortaya koydu. Bütün kardeşlerimiz polis teşkilatımız jandarmanın askerin içerisindeki vatansever kardeşlerimiz siyasi partilerimiz sivil toplum kuruluşlarımız bu teröristlere haddini bildirdi. Bilinsin ki ne zaman memleketime ülkemize yada bir maşa yada odak kastederse karşısında 79 milyonu bulur. Bulmuştur. Bundan sonrada aynısı olacaktır. Kimse bu memlekete diz çöktüremeyecektir Kendileri diz çökecektir. O göce milletin parasıyla vergisiyle alınmış tanklar milletin üzerine sürüldü. Milletimiz sokakları tanklara dar etti. F-16’lar düşmana kullanılacakken kendi vatandaşımıza kullanılmış, kendi meclisimiz bombalanmış kendi cumhurbaşkanlığımız külliyesi bombalanmıştır. Bu kara lekeyi sürenlere gökyüzünü bu millet dar etmiştir” diye konuştu.

Ala, daha sonra yüzlerce aracın yer aldığı uzun bir konvoy ile baba ocağı Oltu’ya hareket etti.

İçişleri eski Bakanı Ala’yı Erzurum havalimanında Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.