İçişleri’nden Afgan göçmen açıklaması

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da devam eden terör eylemleri ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle büyük bir çoğunluğu genç erkeklerden oluşan Afganistan uyruklu göçmenlerin İran üzerinden Türkiye ye ve Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde göç ettiği belirtildi. Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerin kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüklerine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Son aylarda yoğun bir şekilde İran üzerinden ülkemize giriş yapan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler öncelikle çevre illerdeki Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edilerek sınır dışı işlemlerine başlanılmıştır. Bu kapsamda Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu göçmenlerden 591'i 07.04-08.04 2018 tarihinde Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınır dışı edilecektir. Diğer illerimizde bulunan düzensiz göçmenlerin de sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasından sonra önümüzdeki günlerde de sınır dışı işlemleri hızlandırılarak devam edecektir."