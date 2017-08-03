İçki fabrikalarındaki vergi kaçakçıları devleti 20 milyon lira zarar uğratmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memurunun kardeşi evine giderken Kağıthane'deki bir tekel bayinden şarap satın aldı. Tekelci nezaket bahanesiyle şişeyi kafasındaki bandrollü kapüşonu alarak poşetin içerisine koydu. Ardından kapüşonsuz şarapla eve giden kardeşi ile memur, aralarında “Bu neden kapüşonsuz?” diye konuşmaya başladı. Buradan yola çıkan polis memurunun durumu şubeye bildirmesi üzerine bir çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada tekel bayilerini incelemeye alan ekipler, şarap satın alan diğer müşterilerden de şişelerinin kapüşonunu aldıklarını tespit etti. Bunun üzerine incelemeye derinleştiren ekipler, daha önce satılmış şarap şişelerinde kullanılan bandrollü kapüşonların yeni şarap şişelere takılarak satış yapıldığını belirledi.

100 bin şarap şişesi ve bandrollü kapüşon ele geçirildi

Belirlemelerin ardından harekete geçen ekipler, alkol üreten firmaların bu yöntemle devletten milyonlarca liralık vergi kaçırdığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkez olmak üzere Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Manisa, Nevşehir ve Tekirdağ’da bulunan 55 ayrı adresteki şarap fabrikalarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasaya sürmek üzere hazırlanan 100 bin şarap cinsi alkollü içki ve şişelerin üzerinde bulunan mantar tapayı kapatan kep ya da kapüşon olarak tabir edilen folyo kapmalara el konuldu.

Kaçakçılar devleti 20 milyon lira zarara uğramış

Öte yandan bu bandrollerin uzun ve gevşek tutularak şişeye yapıştırılmadığı, bu sebeple keplerin üzerine yapıştırılan TAPDK bandrollü kep ve kapüşonların tekrar piyasadan geri toplatılıp defalarca mükerrer olarak yeni üretilen şaraplara takılmak suretiyle kullanılmasına imkan tanındığı ortaya çıktı. Bu yolla "5607 SKM” ve “Vergi Kaçakçılığı” suçunun işlenmesi neticesinde şişe başı yüzde 60 oranında devletin zarar uğratıldığı belirlenen operasyonda, ele geçirilen şarapların değerinin 1 milyon 700 bin lira olduğu, devleti ise 20 milyon 400 bin lira zarar soktukları tespit edildi.

Toplamda 55 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Doğan Can Cesur