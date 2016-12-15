Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içki ve sigara kaçakçılığı konusunda yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Pınarhisar'da operasyon düzenledi. Pınarhisar Dere Mahallesinde A.Ç. isimli şahsın iş yerinde ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, 309 şişe halinde 118,7 litre rakı, 101.7 litre votka, 44.1 litre şarap, 43.4 litre viski, 14 litre cin, 21 litre bira, 0,75 litre şampanya, 0,70 litre tekila ve 0,50 litre likör olmak üzere toplam 344,85 litre kaçak içki ve toplam 998 paket kaçak sigara, 10 bin adet makaron, 288'i hap ve 149 poşet içinde toz halinde olmak üzere toplam 437 adet cinsel gücü artırıcı ürün ele geçirildi.

Şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınırken malzemelere el konuldu.

Kaner Akaner



