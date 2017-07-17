İçme suyunda siyasallaştırmadan işbirliği yapılmalı



Bakal, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın ‘Eskişehir kent merkezinin içme suyunda risk var’ açıklamasına yanıt olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in ‘içme ve kullanma sularımızda bugüne kadar herhangi bir sorun tespit edilmemiştir” dediğini hatırlattı. Eskişehir kent merkezi içme ve kullanma suyunu Porsuk Baraj Gölü Havzasından temin edildiğini hatırlatan Bakal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde edindiğimiz bilgilere göre; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na 24.08.2016 tarihinde “yapılan sunum neticesinde; Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının hızlandırılması, Eskişehir İçme Suyu Arıtma Tesisinin ozonlama tesisi ilavesinin araştırılması, Porsuk Baraj Gölü havzasındaki münferit sanayilerin OSB altında toplanması, Porsuk Baraj Gölü havzasındaki münferit hayvancılık faaliyetlerinin baraja uzak bir bölgede toplanarak hayvansal atıkların ortak bertarafının sağlanması ve yayılı kirletici kontrolü için gerekli tedbirlerin alınması hususları sayın Bakanımız tarafından talimatlandırılmıştır.”



KAYNAK TEMİZ VE YENİLENEBİLİR OLMALI



Konuyla ilgili çözüm hakkında da konuşan Bakal, “Çözüm konuyu siyasallaştırmadan, buz gibi, ortak devlet aklını kullanarak PBGH’nı nasıl koruyacağımız konusunda iş birliği yapmaktır. İçme suyumuzun temiz olmasının başlangıç noktası, içme suyu elde ettiğimiz kaynağın temiz ve kendini yenileyebilir olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Mustafa Yıldırım