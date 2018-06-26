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İcra müdür yardımcısı adliyedeki makamında intihar etti

Adıyaman Adliyesi icra müdür yardımcısı makamında tabancayla intihar etti.

İcra müdür yardımcısı adliyedeki makamında intihar etti

26 Haziran 2018 16:26

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 yıldır Adıyaman Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı görevini yürüten 41 yaşındaki Z.Y., adliye binasındaki makamında kendisine ait tabancayla göğsüne bir el ateş ederek intihar etti. Silah sesinin duyulması üzerine adliye çalışanları Z.Y.'nin odasına girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Z.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Z.Y. yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alarak hastaneye gelen ailesi ve iş arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Cenaze hastane morguna alındı. 

İcra Müdür Yardımcısı Z.Y.'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu, yaklaşık 4 yıl önce Adıyaman’a geldiği ve Ankara doğumlu olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

Cihan Kizir
 

 

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