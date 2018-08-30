İcra zoruyla babasından alınan çocuk için başsavcılıktan açıklama

Bağcılar'da icra zoruyla babasından alınan çocuk haberleri ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcı Sırrı Topluyıldız yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan Bakırköy 9. İcra Müdürlüğü'nce küçük bir kızın annesine teslimine ilişkin haberler üzerine basın açıklaması yapılması gereği duyulduğunu bildirdi.

Bakırköy 7. Aile Mahkemesi'nin kararıyla velayeti annesine verilen habere konu çocuğun, belli günlerde babası ile şahsi ilişki kurmasını söyleyen Topyıldız, "Belirli günlerde babasına teslim edilen küçüğün, geri teslim edilmemesi üzerine annesinin müracaatıyla Bakırköy 9. İcra Müdürlüğü'nce ilgili mahkeme kararı doğrultusunda yeniden mahkemesinden görüş sorulmuş, kararın infaz edilebilir olduğunun bildirilmesi üzerine çocuk annesine teslim edilmiştir. Yapılan işlemlerle ilgili görevliler tarafından tutanağa bağlanmış olup, konu hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir" dedi.

Bera Nur Çam