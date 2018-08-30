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İcra zoruyla babasından alınan çocuk için başsavcılıktan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Bağcılar'da küçük kızın icra yoluyla annesine teslimine ilişkin, adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

İcra zoruyla babasından alınan çocuk için başsavcılıktan açıklama

30 Ağustos 2018 13:39
‘Zorla’ babasından alınan minik Yağmur’un gözyaşları yürekleri dağladı - Tıkla İzle

Bağcılar'da icra zoruyla babasından alınan çocuk haberleri ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcı Sırrı Topluyıldız yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan Bakırköy 9. İcra Müdürlüğü'nce küçük bir kızın annesine teslimine ilişkin haberler üzerine basın açıklaması yapılması gereği duyulduğunu bildirdi. 

Zorla babasından alınan minik Yağmurun gözyaşları yürekleri dağladı ‘Zorla’ babasından alınan minik Yağmur’un gözyaşları yürekleri dağladı

Bakırköy 7. Aile Mahkemesi'nin kararıyla velayeti annesine verilen habere konu çocuğun, belli günlerde babası ile şahsi ilişki kurmasını söyleyen Topyıldız, "Belirli günlerde babasına teslim edilen küçüğün, geri teslim edilmemesi üzerine annesinin müracaatıyla Bakırköy 9. İcra Müdürlüğü'nce ilgili mahkeme kararı doğrultusunda yeniden mahkemesinden görüş sorulmuş, kararın infaz edilebilir olduğunun bildirilmesi üzerine çocuk annesine teslim edilmiştir. Yapılan işlemlerle ilgili görevliler tarafından tutanağa bağlanmış olup, konu hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir" dedi.  

Bera Nur Çam

 

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Toplam Yorum (1)

  • Ercan Yıldırım : 30 Ağustos 2018, Perşembe 14:13
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    Çocuk kimi istiyorsa onda kalmalı. .Öyle vicdansızlar varki, Eşine kızgın oldugu ve kin tuttugu için ´onun çocugu´ bu deyip intikamını çocuktan almak için her türlü işkence kötülük pisliği yapabiliyor. Hakim ve savcıların bu konuda duyarlı olmalılazım...
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