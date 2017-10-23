İcranın acısını PTT görevlisinden çıkardı

İddiaya göre, PTT görevlisi Ömer Küçük, gelen icra celbini iletmek üzere A.Y.’nin Yeniceköy Mahallesi'ndeki dükkanı gitti. Postane görevlisi, icra evrakını teslim etmek üzere iken, A.Y, tebligat evrakına imza atmadan zarfı açmak istedi. Bu sırada PTT görevlisinin imza atmadan evrakı açamayacağını söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, elindeki kalemi PTT görevlisinin önce göğsüne, ardından da yüzüne sapladı.

Durumu jandarmaya bildiren Küçük, ekipler tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. PTT görevlisine acil serviste 2 gün iş göremez raporu verildi. A.Y. ise jandarma tarafından “yaralama ve kamu görevlisine mukavemet” suçundan gözaltına alındı.