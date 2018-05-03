İcraya gittiği iş yeri sahibi tarafından vuruldu

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Gazimuhtarpaşa Bulvarı üzerindeki evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir avukatın yanında icra takibi yapan 48 yaşındaki Tuna Yeşilkaya, haciz işlemleri için gittiği bir moda evinde moda evi işletmecisi Y.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Moda işletmecisi Y.T silahını çıkararak, Tuna Yeşilkaya’yı kasığından vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Tuna Yeşilkaya’nın durumunun ağır olması nedeniyle Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yeşilkaya’nın atar damarının zedelendiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis, kaçan şahsı bulmaya çalışıyor

Lider Olgun - Mehmet Bulut