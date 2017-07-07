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İçtüzük teklifi detayları belli oldu

İçtüzük teklifi AK Parti ve MHP ortak teklifi olarak 18 maddeden oluşuyor. Teklifte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Salı günü saat 15.00’ten 21.00’e, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 14.00’ten 21.00’e kadar toplanacağı belirtilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla yapılacak TV yayınında, önemli ve özel haller saklı kalmak kaydıyla bu fıkrada düzenlenen toplantı günleri ve saatleri esas alınacağı ifade edildi.

İçtüzük teklifi detayları belli oldu

07 Temmuz 2017 19:43

Başkanlık kürsüsünde Başkan ve görevli kâtip üyeler koyu renk elbise giyecekleri kaydedilerek, Genel Kurul salonunda bulunan milletvekilleri, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı idari teşkilatı memurları ve diğer kamu personelinden erkekler, ceket ile pantolon giyer ve kravat takar, kadınlar ise ceket ve etek veya ceket ve pantolon giyecekleri belirtildi.

Yoklama istemi Başkan birleşimi açarken tereddüde düşerse yoklama yapacağı kaydedildi. Görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile kanunların maddelerine geçilmesinin ve tümünün oylanması esnasında, işaretle oylamaya geçilirken en az yirmi milletvekilinin ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebileceği ifade edildi.

Usul tartışmalarında ise üçer dakika süre ile en çok ikişer kişi konuşabileceği aktarıldı.
Milletvekillerinin TBMM'ye silahla girmesinin, Genel Kurul çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getirmelerinin ve kullanmalarının önüne geçiliyor.
Milletvekillerine para cezası getiriliyor. Disiplin cezalarında savunma, özür dileme, kesinti ve kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesileceği kaydedildi. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve devlet büyüklerine hakarete ceza getiriliyor.
 

Ahmet Umur Öztürk
 

Etiketler: İçtüzük teklifi AK Parti, MHP


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