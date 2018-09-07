İddia üzerine girdiği denizden boğulmaktan son anda kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, İsviçre’den Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine yaz tatiline gelen ve yüzücü olduğu öğrenilen Vahdettin Özdemir, arkadaşlarıyla denizde dalgada yüzme konusunda iddiaya girdi. İddia üzerine dev dalgaların oluştuğu Karadeniz’de denize giren Vahdettin Özdemir, kısa sürede gözden kayboldu. Kıyıya gelebilmek için dev dalgalarda mücadele eden Vahdettin Özdemir, denize girdiği yerden yaklaşık 800 metre sürüklendikten sonra ilçe halkının yardımlarıyla kıyıya çıkartılabildi. Kıyıya çıkan Vahdettin Özdemir, ambulansla Çatalzeytin İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vahdettin Özdemir’in ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından kurtarılma anı ise Tamer Çetin isimli vatandaşın amatör kamerasına anbean yansıdı.

Emin Türkay Öztürk - Vedat Yunus İkizoğlu

