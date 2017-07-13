Diğer
Kategoriler

İddialı geliyor, kuzu çevirmeyle beslendi

2015 yılı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Orhan Okulu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne kuzu çevirme yiyerek beslendiğini söyleyerek, “Günde 1-2 kilo kuzu çevirme yiyerek beslendim. Bu yıl çok iddialıyım” dedi.

İddialı geliyor, kuzu çevirmeyle beslendi

13 Temmuz 2017 14:32

Okulu, eskiden başpehlivanların bir oturuşta bir kuzuyu yediklerini belirterek, “Ben bir kuzu yiyemiyorum ama Kırkpınar’a günde 1-2 kilo kuzu çevirme yiyerek hazırlandım. İddialıyım. Altın kemeri memleketime götürmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Ağrı kesici doping tahliline yansıyor”

Yağlı güreşte doping kullanımına da değinen Okulu, “Basit bir ağrı kesici bile doping tahlilinde çıkıyor. Bir hafta önce yutulan ağrı kesici doping tahliline yansıyor. Dikkat etmek lazım. Dopingin sporda yeri yoktur. Hele yağlı güreşte hiç yeri yoktur” şeklinde konuştu.

“Sıcak benim için avantaj”

Sıcak havanın pehlivanlar için dezavantaj fakat kendisi için avantaj olduğunu kaydeden Okulu, “Er Meydanı'nda 2015 yılında çok aşırı sıcak vardı. Ayaklarımızın altı bile yandı. Sıcaklık benim için bir avantaj. Antalya’da sıcaklarda antrenman yaptığım için. Antalya sıcak bir memleket. Ben sıcağa alışığım. Bunaltıcı bir sıcak oluyor. İnşallah bu yıl da Er Meydanında sıcak olur. Benim için çok büyük bir avantaj olur” diye konuştu.
Okulu, Kırkpınar’da güreşmek için resmi kayıt yaptırdığını belirterek, 103 kilo olduğunu ifade etti.
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık final müsabakası, 16 Temmuzda Edirne’de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek.  

Ergin Yıldız


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!