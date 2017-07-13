İddialı geliyor, kuzu çevirmeyle beslendi

Okulu, eskiden başpehlivanların bir oturuşta bir kuzuyu yediklerini belirterek, “Ben bir kuzu yiyemiyorum ama Kırkpınar’a günde 1-2 kilo kuzu çevirme yiyerek hazırlandım. İddialıyım. Altın kemeri memleketime götürmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Ağrı kesici doping tahliline yansıyor”



Yağlı güreşte doping kullanımına da değinen Okulu, “Basit bir ağrı kesici bile doping tahlilinde çıkıyor. Bir hafta önce yutulan ağrı kesici doping tahliline yansıyor. Dikkat etmek lazım. Dopingin sporda yeri yoktur. Hele yağlı güreşte hiç yeri yoktur” şeklinde konuştu.

“Sıcak benim için avantaj”



Sıcak havanın pehlivanlar için dezavantaj fakat kendisi için avantaj olduğunu kaydeden Okulu, “Er Meydanı'nda 2015 yılında çok aşırı sıcak vardı. Ayaklarımızın altı bile yandı. Sıcaklık benim için bir avantaj. Antalya’da sıcaklarda antrenman yaptığım için. Antalya sıcak bir memleket. Ben sıcağa alışığım. Bunaltıcı bir sıcak oluyor. İnşallah bu yıl da Er Meydanında sıcak olur. Benim için çok büyük bir avantaj olur” diye konuştu.

Okulu, Kırkpınar’da güreşmek için resmi kayıt yaptırdığını belirterek, 103 kilo olduğunu ifade etti.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık final müsabakası, 16 Temmuzda Edirne’de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek.

Ergin Yıldız