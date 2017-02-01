Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İddiayı kaybeden esnaf 4 gün boyunca helva ve mantı dağıtacak

İddiayı kaybeden esnaf 4 gün boyunca helva ve mantı dağıtacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fenerbahçe taraftarı bir lokantacı, 4-1'lık Kayseri yenilgisi sonrasında iş yerinde 4 gün boyunca Kayseri mantısı ve fıstıklı helva dağıtacak.

İddiayı kaybeden esnaf 4 gün boyunca helva ve mantı dağıtacak

01 Şubat 2017 09:39
İddiayı kaybeden esnaf 4 gün boyunca helva ve mantı dağıtacak - Tıkla İzle

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan lokantacı Aykut Dürüst, geçtiğimiz aylarda Galatasaray-Fenerbahçe maçı için arkadaşıyla iddiaya girdiğini ve kazandığını, arkadaşının da atılan gol sayısı kadar gün lokantasında helva hayrı yaptığını ifade ederek aynı arkadaşı ile yine sarı kırmızı renklere sahip Kayseri maçı için de iddiaya girdiklerini ifade etti. Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında 4-1'lık yenilgisi sonrasında bu sefer iddiayı kaybettiğini ifade eden Dürüst, 4 gün boyunca iş yerinden vatandaşlara ücretsiz fıstıklı helva ve Kayseri mantısı ikramı yapmaya başladıklarını ifade etti. 

Aykut Dürüst, "Arkadaşım Kayseri maçından önce telefon açtı. Kayseri'de bir sarı kırmızı takım. Ben bu takımı da tutuyorum, 'Tekrar helvasına iddiaya giriyoruz' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Ancak maalesef hezimete uğrayıp 4 tane yiyince yanına bir de Kayseri mantısı yaptım. Helva ile birlikte müşterilerimize 4 gün boyunca ikram edeceğiz" dedi.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!