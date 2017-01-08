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İddiayı kaybedince soğuk havada denize girdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arkadaşlarıyla girdiği iddiayı kaybeden bir vatandaş, kar yağışı altında Karadeniz sularına girdi.

İddiayı kaybedince soğuk havada denize girdi

08 Ocak 2017 14:44
İddiayı kaybedince soğuk havada denize girdi - Tıkla İzle

Karasu ilçesinde arkadaşları ile girdiği iddiayı kaybeden Yasin Yavuz isimli vatandaş, yoğun kar yağışı altında Karadeniz sularına girdi. Günün erken saatlerinde arkadaşları ile birlikte Karasu sahiline gelen Yavuz, önce sahil kenarında kendisi için yakılan ateşte ısındı, daha sonra da koşarak denize dalış yaptı. Kendisini izlemeye gelen arkadaşları giyinik olmalarına rağmen üşürken, denize giren Yasin Yavuz isimli vatandaş biraz yüzdükten sonra yanan ateşin yanına gelerek ısınmaya çalıştı.
Arkadaşları ise Yasin Yavuz’un o anlarını amatör kameraya kaydetmeyi ihmal etmedi. 

Murat Hazer
 


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