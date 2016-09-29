Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, ideal beden için 8 formülü şöyle sıraladı

“1-Bol miktarda su tüketin

Patates cipsi tüketip gözyaşı dökmektense önce bir bardak su içmeyi denemelisiniz. İnsanlar bazen açlık duygusu ile susuzluk ihtiyacını karıştırdıkları için gereksiz besinler tüketirler. Bunun yerine bir bardak soğuk su içmeyi denemelisiniz. Soğuk suyun ekstra kalori yakımına destek olduğu da unutulmamalıdır. Ayrıca içtiğiniz su içerisine elma, salatalık, yeşillik, karanfil ve tarçın ekleyebilirsiniz.

2- Gece aperatiflerinde seçici olun

Gün içerisinde en mantıksız besin seçimlerini evimize gelip oturup dinlendiğimiz zaman yaparız. Özellikle akşam yemek sonrasında şuursuzca besin tüketimi gerçekleşen çok kişi vardır. Bunu engellemenin en basit yolu ortalama 100 kalorilik bir ara öğün seçimi yapmanızdır. Örneğin yarım su bardağı light dondurma gibi. Belli bir saatten sonra mutfağın kapısını kapatmayı unutmayın.

3- En sevdiğiniz yiyecekleri keyfini çıkarın

Hayatta birçok konuda seçici olan bizler yemek konusunda seçim yapmadan her besini tüketebiliyoruz. Her besini tüketmek yerine favori besinlerinizi daha ön planda tutarak beslenme programı uygulayabilirsiniz. Ama burada da porsiyon kontrolü önemlidir. Sevdiğiniz kurabiyeyi bir paket veya kilo ile almaktansa bir adet alabilirsiniz. Veya son zamanlarda moda olan küçük porsiyon miktarlarından daha fazla adet almaktansa bir tane büyük porsiyon tüketmelisiniz. Çünkü elinizin altında sevdiğiniz besini sürekli bulundurmanızda risktir.

4- Gün içinde az ama çeşitli besinler tüketin

Amacınız kilo kaybetmekse günlük aldığınız kalori miktarını azaltmalısınız. Her zaman aç olduğunuzda daha düşük kalorili besinleri seçmeniz doğru seçim olacaktır. Yapılan çalışmalar günde 4-5 öğün tüketen kişilerde iştah kontrolü ve kilo kaybının daha iyi olduğunu göstermektedir. Gün içerisinde yemeklerin veya atıştırmalıkların bölünmesi, yemekten aldığınız keyfi de arttıracaktır.

5- Her öğünde protein tüketin

Protein hem karbonhidratlardan hem de yağlardan daha uzun süre tokluk hissi verir. Aynı zamanda yağ yakımını hızlandıran protein bunlara ek olarak kas kütlenizin korunmasına da yardımcı olacaktır. Kısacası ana yemekler ve aperatifler için deniz ürünleri, et, yumurta, yoğurt, peynir, soya, fındık veya kurubaklabil gibi sağlıklı proteinleri tercih etmelisiniz.

6- Yemekleri baharatlarla renklendirin

Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da baharatlar sıklıkla yemeklerde kullanılmaktadır. Eğer kendinize farklı yemekler hazırlamak ve damak tadınızı geliştirmek istiyorsanız yemeklerinizde baharatları ihmal etmeyin. Damak tadınızın gelişmesi yemeklerden daha tatmin olmanızı sağlayacağı için daha az besin tüketimini de sağlayacaktır. Ayrıca tatlı tüketimini seven kişilerin acılı baharatları tüketmesi tatlıya olan eğilimini azaltacağı unutulmamalıdır.

7- Lifli besinleri ihmal etmeyin

Kabızlık probleminiz varsa kilo kaybetmeniz işkenceye dönebilir. Çünkü çalışmayan bir barsak sistemi yaşam kalitenizi düşüren başlıca etmendir. Bu sıkıntıyı yaşamamak için lifli besinleri sofranızdan eksik etmemelisiniz. Lifli besinler kabızlığı önlemesinin yanı sıra kolesterolü de düşürür. Ortalama 1000 kalori başına 14 gram lif alınmalıdır. Erkeklerde 38 gram lif alması gerekirken kadınlarda bu rakam 25 gramdır. Bu miktarın alınması için gün içerisindeki beslenme programınızda salata, baklagil, kuruyemişler ve meyveleri ihmal etmemelisiniz.

8-Yavaş kilo verin

Eğer hızlı kilo kaybı hevesliyseniz ömrünüzün sonuna kadar kilo probleminiz devam edecek anlamına gelmektedir. Çünkü kilonun kalıcılığı için yavaş kilo vermek en doğru yoldur. Ama bireyler için en önemli unsur hızlı kilo kaybı olduğu sürece sürekli farklı uzmanların kapısını çalacak ama sonuç hep hüsran olacaktır. Eğer ayda tüm vücut ağırlığınızın yüzde5-yüzde10 arasında kilo kaybınız varsa başarılısınız demektir.”