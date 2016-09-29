Diğer
Kategoriler

İdeal beden için 8 formül

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, kilo sorunu olan hemen herkesin ortak derdinin fazla kilolardan kurtulmak ve ideal beden ölçülerine kavuşmak olduğunu söyledi.


29 Eylül 2016 13:20

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, ideal beden için 8 formülü şöyle sıraladı

“1-Bol miktarda su tüketin
Patates cipsi tüketip gözyaşı dökmektense önce bir bardak su içmeyi denemelisiniz. İnsanlar bazen açlık duygusu ile susuzluk ihtiyacını karıştırdıkları için gereksiz besinler tüketirler. Bunun yerine bir bardak soğuk su içmeyi denemelisiniz. Soğuk suyun ekstra kalori yakımına destek olduğu da unutulmamalıdır. Ayrıca içtiğiniz su içerisine elma, salatalık, yeşillik, karanfil ve tarçın ekleyebilirsiniz.

2- Gece aperatiflerinde seçici olun
Gün içerisinde en mantıksız besin seçimlerini evimize gelip oturup dinlendiğimiz zaman yaparız. Özellikle akşam yemek sonrasında şuursuzca besin tüketimi gerçekleşen çok kişi vardır. Bunu engellemenin en basit yolu ortalama 100 kalorilik bir ara öğün seçimi yapmanızdır. Örneğin yarım su bardağı light dondurma gibi. Belli bir saatten sonra mutfağın kapısını kapatmayı unutmayın.

3- En sevdiğiniz yiyecekleri keyfini çıkarın
Hayatta birçok konuda seçici olan bizler yemek konusunda seçim yapmadan her besini tüketebiliyoruz. Her besini tüketmek yerine favori besinlerinizi daha ön planda tutarak beslenme programı uygulayabilirsiniz. Ama burada da porsiyon kontrolü önemlidir. Sevdiğiniz kurabiyeyi bir paket veya kilo ile almaktansa bir adet alabilirsiniz. Veya son zamanlarda moda olan küçük porsiyon miktarlarından daha fazla adet almaktansa bir tane büyük porsiyon tüketmelisiniz. Çünkü elinizin altında sevdiğiniz besini sürekli bulundurmanızda risktir.

4- Gün içinde az ama çeşitli besinler tüketin
Amacınız kilo kaybetmekse günlük aldığınız kalori miktarını azaltmalısınız. Her zaman aç olduğunuzda daha düşük kalorili besinleri seçmeniz doğru seçim olacaktır. Yapılan çalışmalar günde 4-5 öğün tüketen kişilerde iştah kontrolü ve kilo kaybının daha iyi olduğunu göstermektedir. Gün içerisinde yemeklerin veya atıştırmalıkların bölünmesi, yemekten aldığınız keyfi de arttıracaktır.

5- Her öğünde protein tüketin
Protein hem karbonhidratlardan hem de yağlardan daha uzun süre tokluk hissi verir. Aynı zamanda yağ yakımını hızlandıran protein bunlara ek olarak kas kütlenizin korunmasına da yardımcı olacaktır. Kısacası ana yemekler ve aperatifler için deniz ürünleri, et, yumurta, yoğurt, peynir, soya, fındık veya kurubaklabil gibi sağlıklı proteinleri tercih etmelisiniz.

6- Yemekleri baharatlarla renklendirin
Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da baharatlar sıklıkla yemeklerde kullanılmaktadır. Eğer kendinize farklı yemekler hazırlamak ve damak tadınızı geliştirmek istiyorsanız yemeklerinizde baharatları ihmal etmeyin. Damak tadınızın gelişmesi yemeklerden daha tatmin olmanızı sağlayacağı için daha az besin tüketimini de sağlayacaktır. Ayrıca tatlı tüketimini seven kişilerin acılı baharatları tüketmesi tatlıya olan eğilimini azaltacağı unutulmamalıdır.

7- Lifli besinleri ihmal etmeyin
Kabızlık probleminiz varsa kilo kaybetmeniz işkenceye dönebilir. Çünkü çalışmayan bir barsak sistemi yaşam kalitenizi düşüren başlıca etmendir. Bu sıkıntıyı yaşamamak için lifli besinleri sofranızdan eksik etmemelisiniz. Lifli besinler kabızlığı önlemesinin yanı sıra kolesterolü de düşürür. Ortalama 1000 kalori başına 14 gram lif alınmalıdır. Erkeklerde 38 gram lif alması gerekirken kadınlarda bu rakam 25 gramdır. Bu miktarın alınması için gün içerisindeki beslenme programınızda salata, baklagil, kuruyemişler ve meyveleri ihmal etmemelisiniz.

8-Yavaş kilo verin
Eğer hızlı kilo kaybı hevesliyseniz ömrünüzün sonuna kadar kilo probleminiz devam edecek anlamına gelmektedir. Çünkü kilonun kalıcılığı için yavaş kilo vermek en doğru yoldur. Ama bireyler için en önemli unsur hızlı kilo kaybı olduğu sürece sürekli farklı uzmanların kapısını çalacak ama sonuç hep hüsran olacaktır. Eğer ayda tüm vücut ağırlığınızın yüzde5-yüzde10 arasında kilo kaybınız varsa başarılısınız demektir.” 

Etiketler: ideal beden, Uzman Diyetisyen Serkan Tutar


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!