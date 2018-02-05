Diğer
Kategoriler

İdlib'de teröristlerin saldırısında yaralanan DSİ çalışanı şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine gönderilen askeri konvoya teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanı Mahmut Pakyürek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

İdlibde teröristlerin saldırısında yaralanan DSİ çalışanı şehit oldu

05 Şubat 2018 23:11

İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyeti kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar Hudut Karakolundan yola çıkan çok sayıda askeri araç ile bölgede yol açma ve üs oluşturma çalışmalarına katkı veren iş makinelerinin oluşturduğu konvoya, 30 Ocak'ta Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e bağlı Al Atarib kasabası yakınlarında PYD-YPG/PKK'lı teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda konvoyda yer alan DSİ'ye ait dozer operatörü Yasin Tanboğa şehit olurken, DSİ'de görevli kamyon şoförü Adana nüfusuna kayıtlı Mahmut Pakyürek ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralanmıştı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mahmut Pakyürek de şehit oldu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Pakyürek'in şehit olduğu haberini sosyal medya hesabından, "İdlib'in kuzeyinde hareket halindeki konvoya teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan DSİ personelimiz treyler operatörü Mahmut Pakyürek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün şehadete kavuştu. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" notuyla paylaştı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Mahmut Pakyürek'in Adana’daki evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan iş arkadaşları ve yakınları evine akın etti. 4 çocuk babası olan Pakyürek'in Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.  

Emre Bozdemir-Süleyman Cenk İdaye

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç