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İdlib'de yüzler gülmeye başladı

İdlib'de yüzler gülmeye başladı
İdlib'de yüzler gülmeye başladı

Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat sonrası İdlib’de yüzler gülmeye başladı.

Günlerdir dünyanın gözü kulağı İdlib'de yaşanan saldırılardaydı. Rusya ve rejim güçleri İdlib'in güneyine hava saldırıları düzenledi. Ancak Türkiye'nin yoğun siyasi diplomasisi sonucunda geçtiğimiz gün Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında İdlib ile ilgili anlaşmaya varıldı. Saldırıların durması İdlib halkı tarafından büyük bir sevinç ile karşılandı. Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı ve savaştan bir hayli hasar gören İdlib'de vatandaşlar zor şartlar altında yaşamlarına devam ediyor. İHA kameraları tarafından görüntülenen İdlib kent merkezinde yaşanan saldırılar esnasında birçok binanın enkaz haline geldiği görülüyor. Kent merkezinde günlük yaşamın olağan seyrinde devam ettiği İdlib'de yoğun güvenlik önlemleri de devam ediyor. Kentin tüm giriş ve çıkışlarında arama noktaları bulunuyor.

Volkan Kayalar -Şinasi İnan

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