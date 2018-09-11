İdlib’den Türkiye sınırına göç başladı !

Rusya ve Esad rejimi, Suriye’nin İdlib kentine yönelik hava saldırıları nedeniyle İdlib’de yaşayan sivil halk evlerini ve topraklarını terk ederek Türkiye sınırına yönelmeye başladı. İdlibli yetkili Ali Avvad, “Dün geceden bu yana hava saldırısı yüzünden topraklarımız ve evlerimiz tahrip edilirken büyük yıkım meydana geldi. Sivillerin büyük bir bölümü yerinden edildi, sağlık merkezlerimiz kullanılamaz hale geldi. Saldırıyı durdurmak ve insanlara yardım etmek için uluslararası topluma çağrı yapamıyoruz” dedi.

İdlib’den ayrılmaya hazırlanan Ebu Muhammed ise, “Hama’dan İdlib’e göçtük, ama şu anda şiddetli hava saldırısı dolayısıyla göç etmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

İdlib, bir haftadır Rus ve Esad rejimi tarafından bombardımanı altında. Saldırılarda onlarca sivil öldü ve yaralandı.

BM, 1-9 Eylül’de İdlib’de hava saldırılarının düzenlendiği bölgelerde 30 binden fazla kişinin yerlerinden edilerek, kuzeyde Türkiye sınırı yakınlarına doğru hareket ettiğini açıklamıştı.