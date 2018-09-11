İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib’den Türkiye sınırına göç başladı !

İdlib’den Türkiye sınırına göç başladı !
İdlib’den Türkiye sınırına göç başladı !

İdlib’e yönelik hava saldırıları nedeniyle hayatlarından endişe eden siviller, Türkiye sınırına gelmeye başladı.

Rusya ve Esad rejimi, Suriye’nin İdlib kentine yönelik hava saldırıları nedeniyle İdlib’de yaşayan sivil halk evlerini ve topraklarını terk ederek Türkiye sınırına yönelmeye başladı. İdlibli yetkili Ali Avvad, “Dün geceden bu yana hava saldırısı yüzünden topraklarımız ve evlerimiz tahrip edilirken büyük yıkım meydana geldi. Sivillerin büyük bir bölümü yerinden edildi, sağlık merkezlerimiz kullanılamaz hale geldi. Saldırıyı durdurmak ve insanlara yardım etmek için uluslararası topluma çağrı yapamıyoruz” dedi.

İdlib’den ayrılmaya hazırlanan Ebu Muhammed ise, “Hama’dan İdlib’e göçtük, ama şu anda şiddetli hava saldırısı dolayısıyla göç etmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

İdlib, bir haftadır Rus ve Esad rejimi tarafından bombardımanı altında. Saldırılarda onlarca sivil öldü ve yaralandı.
BM, 1-9 Eylül’de İdlib’de hava saldırılarının düzenlendiği bölgelerde 30 binden fazla kişinin yerlerinden edilerek, kuzeyde Türkiye sınırı yakınlarına doğru hareket ettiğini açıklamıştı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.