İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib'e beton blok sevkıyatı devam ediyor

İdlib'e beton blok sevkıyatı devam ediyor
İdlib'e beton blok sevkıyatı devam ediyor

Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 12 gözlem noktası ile askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi kapsamında bölgeye beton blok sevkıyatı devam ediyor.

Her biri 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğindeki beton blokların yüklü olduğu tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçiyor.

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Astana Anlaşması çerçevesinde İdlib'de oluşturduğu 12 gözlem noktası daha da güçlendirilecek. 

Ayrıca sınır hattına sevk edilen askeri birliklerin bulunduğu alanlardaki güvenlik noktaları da aynı şekilde sağlamlaştırılacak. Bu kapsamda İdlib'e beton blok sevkıyatı sürüyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.