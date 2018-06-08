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İdlib’e hava saldırısı: 38 ölü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya’ya ait olduğu düşünülen savaş uçaklarının İdlib’de silahlı rejim muhaliflerinin elindeki köye düzenlediği hava saldırısında 38 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İdlibe hava saldırısı: 38 ölü

08 Haziran 2018 12:23

Rus savaş uçakları, iddiaya göre İdlib’in kuzeybatısındaki Zerdana kasabasında bir caminin yakınında nüfusun yoğun olduğu bölgeye sabahın erken saatlerinde 8 füze attı. Bölgeye gelen sağlık ve sivil savunma görevlileri enkaz altında sağ kalanları kurtarma çalışmalarına başladığı sırada savaş uçaklarının bölgeyi yeniden bombalaması sebebiyle ölü ve yaralı sayısının yüksek olduğu kaydedildi. 

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin Direktörü Rami Abdurrahman, “Rusya’ya ait olduğu tahmin edilen savaş uçakları İdlib’in kuzey tarafındaki kırsal alanda bulunan Zerdana köyüne yaptığı gece saldırısında Mart ayından beri yapılan hava saldırılarındaki en yüksek insan kaybına yol açtı” dedi. 

Abdurrahman, yaralı 50 kişiden bazılarının durumlarının ağır olması sebebiyle ölü sayısının artmasından korkulduğunu belirtti. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmasının sürdüğü kaydedildi. 

İdlib’in kuzeybatısında rejim güçlerine karşı savaşan muhaliflerin elinde bulunan bölgede nüfusun yoğun olduğu kaydedildi. Son yıllarda Rusya ve İran’ın yardımıyla Suriye rejim güçlerinin ele geçirdiği bölgelerden çok sayıda muhalifinin bu bölgeye geldiği belirtildi.
(Muhamed El Mustafa/İHA) 

Etiketler: İdlib

 

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