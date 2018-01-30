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İdlib’te askeri konvaya saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib kuzeyine intikal halinde olan konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırıda, 1 sivil görevlinin şehit olduğunu, 1 asker ile 1 sivil görevli personelin yaralandığını açıkladı.

İdlibte askeri konvaya saldırı

30 Ocak 2018 22:33

TSK’dan yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendiği, konvoyda görevli bir sivil görevlinin şehit olduğu, bir asker ile bir sivil görevli personelin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, “Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Caner Ünver - Musa Erdoğan
 

 

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